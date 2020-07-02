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КоммерсантъКоммерсантъ«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz

Сергей Степанов руководил угольным дивизионом Evraz с 2012 года. До этого работал консультантом в Boston Consulting Group, затем в 2005 году ушел в СУАЛ руководить аппаратом президента холдинга (им тогда был Брайан Гилбертсон).
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с чего всё началось

«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz

«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
Коммерсантъвчера в 18:00

Подробнее о событии

В «ВСМПО-Ависма» сменился гендиректор

Ведомости01:45

Гендиректором «ВСМПО-Ависма» стал руководитель угольного дивизиона Evraz

Интерфакс01:38

«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz

Коммерсантъвчера в 18:00

На спасение завода ВСМПО отправили топ-менеджера угольной промышленности

Политсовет00:57

На «ВСМПО-Ависма» назначен новый гендиректор. Второй раз за два месяца

URA.Ru01:50

«ВСМПО-Ависму» возглавит бывший топ-менеджер «Евраза»

Правда УрФОвчера в 23:27

СМИ узнали о новом руководителе «ВСМПО-Ависма» из Evraz

РБК00:58
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Происшествия

В Озерске водитель Chevrolet врезался в пассажирский поезд

Тридцатипятилетняя женщина за рулем Chevrolet Lanos при проезде регулируемого железнодорожного переезда без шлагбаума выехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с локомотивом.
Доступ1 01:42
2
Шоу-бизнес

Дочь Пугачёвой затравили за фото в маске

Кристина Орбакайте подверглась нападкам хейтеров за фото в защитной маске. Дочь Примадонны обвинили во всём, в чём только можно.
News.ru вчера в 23:35
Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
226
Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
4
Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
7,7K
Происшествия

В Красногорске девочке пробило голову выброшенной из окна бутылкой

Вести.Ru 01:47
26
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
15
Здоровье

Роспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу

Исследование иммунитета населения к коронавирусу SARS-CoV-2 организовано Роспотребнадзором в 23 субъектах России с разной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте службы.
Lenta.ru 01:50
68
Политика

После обработки 80% протоколов за поправки проголосовали 77,8% россиян

Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила почти 65%.
Би-порт вчера в 17:01
777
Общество

Шахназаров назвал беспорядки в США реакцией на лицемерие

Бунты чернокожего населения в США являются формой отрицания существующего порядка и реакцией на лицемерие американского устройства жизни, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров 29 июня в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".
ИА Красная Весна 30 июня в 04:21
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
148
Общество

Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной

Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами.
Ведомости 00:00
Энергетика

«Газпром» вернул польской компании 1,5 млрд долларов переплаты за газ

"Газпром" вернул польской компании PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за газ после пересмотра стоимости голубого топлива с 1 ноября 2014 года.
Клопс вчера в 10:06
950
Общество

Поправки в Конституцию поддержали 82% саратовских избирателей

Поправки в Конституцию России поддержали 1,2 млн жителей Саратовской области.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:22
42
Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

Коммерсантъ вчера в 11:51
5,2K
Армия и оружие

Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия

В Sohu рассказали о российской системе "Филин". Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия.
Piter.tv 00:44
30
Происшествия

В Камчатском крае медведь напал на рыбака

Российская газета вчера в 23:44
46
Общество

В больнице Екатеринбурга умерла депутат гордумы Елена Дерягина

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб Депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина умерла сегодня ночью.
Правда УрФО 00:38
11
Политика

Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере.
Телеканал RTVI вчера в 09:55
145
Шоу-бизнес

Принц Уильям не хотел, чтобы брат Гарри женился на Меган Маркл

Герцог Кембриджский считал отношения младшего брата с актрисой Маркл несерьезными и потому отговаривал его от не подходящей, по его мнению, партии.
Чистовик вчера в 22:59
2
Кино

Запрет ЕС не помешает съёмкам сериала «Сокол и Зимний солдат»

Вашингтон, 1 июля 2020, 04:30 — REGNUM Запрет на посещение стран Евросоюза жителями США из-за эпидемии коронавируса не помешает проведению съёмок будущего сериала Marvel «Сокол и Зимний солдат».
REGNUM 30 июня в 21:30
Шоу-бизнес

Друг Харламова рассказал о его переживаниях из-за фильма «Текст»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов хорошо держался, когда на него обрушились нападки пользователей соцсетей из-за эротических сцен в фильме "Текст" с участием его жены Кристины Асмус.
Известия 00:32
35
Общество

Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер

Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
1
Футбол

Мусаев: «В наши ворота поставили неоднозначный пенальти»

Рассчитывали, что замены освежат игру. К сожалению, в наши ворота поставили неоднозначный пенальти.
Soccer.ru вчера в 15:48
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
685
Политика

Экс-канцлер ФРГ оценил санкции США против «Северного потока-2»

Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер прокомментировал возможные новые санкции США против проекта «Северный поток – 2». Он назвал их «осознанным расторжением трансатлантического партнерства», «неправомерной атакой на европейскую экономику и неприемлемым вмешательством в суверенитет ЕС и энергобезопасность Западной Европы».
Профиль вчера в 03:14
622
Здоровье

С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
198
Политика

Дуда набрал 43% голосов в первом туре президентских выборов в Польше

Evo-rus.com 30 июня в 10:54
239
Гаджеты

Россиян призвали не устанавливать обновления на смартфон

Гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что временами на смартфон можно не устанавливать обновления.
ФедералПресс вчера в 22:50
6
Политика

В Кремле ответили Кадырову на идею о пожизненном президентстве Путина

CT news вчера в 07:02
11K
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Евраз
Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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