Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz

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«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
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«ВСМПО-Ависму» возглавит бывший топ-менеджер «Евраза»

Правда УрФОвчера в 23:27

Для «ВСМПО-Ависма» нашли руководителя в крупном угольном холдинге

URA.Ruвчера в 18:31

«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz

Коммерсантъвчера в 18:00
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Замдиректора Института космических исследований РАН, заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» Михаил Павлинский скончался в возрасте 60 лет.
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Евраз
Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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