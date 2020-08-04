Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

1,6 трлн руб. пойдут на строительство, 44 млрд руб.— на проектирование, 64 млрд руб.— на затраты по финансированию и управлению магистралью.
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с чего всё началось

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.
Коммерсантъвчера в 18:13

Подробнее о событии

Высокоскоростной магистрали Москва — Петербург добавят еще 250 млрд из бюджета

Фонтанка.Ру05:57

На строительство ВСМ Петербург-Москва могут выделить еще 250 млрд рублей

АБН00:43

На строительство ВСМ Москва — Петербург планируют выделить ещё 250 млрд рублей

78.ru02:05

На строительство ВСМ Петербург-Москва выделят еще 250 млрд рублей

Piter.tv01:33

На строительство магистрали Петербург – Москва планируют выделить еще 250 миллиардов рублей

Петербургский дневник01:10

«Ъ»: на ВСМ Москва - Петербург могут дополнительно выделить почти 250 млрд рублей

ТАСС03:02

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Коммерсантъвчера в 18:13
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Происшествия

Не менее 10 человек стали жертвами взрыва в Бейруте

Национальная служба новостей 14:36
427
Общество

Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу

Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
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Политика

Лукашенко обратится с речью к гражданам Белоруссии перед выборами

Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на 6-й срок.
SM News вчера в 20:31
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Наука

Собаки перерабатывают речь подобно людям

Выяснилось, что за обработку интонаций и эмоций отвечали субкортикальные слои их мозга, тогда как значение слов обрабатывали центры слуха в коре больших полушарий.
Evo-rus.com 08:25
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Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой.
Российская газета 10:14
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Интернет

В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений

В самом популярном мессенджере мира появилась новая функция «search the web», которая пользователям позволяет определить фейковую информацию.
Astera 11:27
9
Политика

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
219
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

В приложенной к законопроекту пояснительной записке сказано, что налог с доходов свыше одного миллиона рублей на фоне кризиса коснется граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.
Evo-rus.com 11:24
164
Происшествия

Самолёт с трещиной в стекле сел в аэропорту Петербурга

Самолёт, вылетевший в Красноярск, вернулся в петербургский аэропорт Пулково из-за трещины в стекле кабины, сообщает РИА Новости.
RT на русском 15:18
10
Общество

Фирма Novavax заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса

Результаты испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции оказались успешными, заявили в американской фирме Novavax 4 августа, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 17:00
Наука

Предок коронавируса COVID-19 появился еще 70 лет назад

Эксперты добавили, что коронавирус, вызвавший пандемию, также входит в данную подгруппу.
МедиаПоток 01:56
59
Экономика

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
23
Теннис

Надаль отказался от участия в US Open

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 вторая ракетка мира Рафаэль Надаль решил не участвовать в турнире Большого шлема US Open.
Коммерсантъ 14:48
Политика

Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
Замана 09:42
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Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
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Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

REGNUM 04:23
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Шоу-бизнес

Помолодевшая Ирина Пегова похвасталась новой прической

Bimru.ru 07:50
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Армия и оружие

Шойгу сообщил о специальных надбавках к окладу военнослужащих

С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил 4 августа министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Известия 04:54
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Фигурное катание

ISU объявил порядок проведения Гран-при по фигурному катанию

RT на русском 14:52
Общество

В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди

К середине следующей недели в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
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Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой

Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51
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Здоровье

Саратовская область готовится ко второму этапу снятия ограничений

Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования.
АиФ Саратов 12:31
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Общество

Власти Луцка отменили предвыборный митинг Тихановской

Митинг должен был пройти в рамках предвыборных мероприятий кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
ИА Красная Весна 14:28
Здоровье

Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью

Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика Сегодня 03:26
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Хоккей

«Флорида» Бобровского повторно уступила «Айлендерс» в Кубке Стэнли

Life.ru 16:35
Футбол

Руководители ФК «Крылья Советов» ушли в отставку

Вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) самарского ФК "Крылья Советов" привел к отставке руководства команды.
Российская газета 14:28
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском 10:29
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Религия

Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
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Футбол

Кокорин «отжал» девятый номер у Мирзова

ProstoProSport 16:59
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

"Поздравляю герцогиню Сассексую с днем рождения!" - подписала Королева под общим архивным фото 2018 года.
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