Экономика
News.ruВСМ из Петербурга в Нижний Новгород оценили в 2,3 трлн
Стоимость высокоскоростной магистрали, которая соединит Санкт-Петербург и Нижний Новгород, составит около 2,3 трлн рублей. Такая сумма содержится в предложениях ОАО «Российские железные дороги», направленных в аппарат вице-премьера Максима Акимова.
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с чего всё началось
По расчетам ОАО РЖД, которые видел "Ъ", суммарная стоимость ВСМ (CAPEX) оценивается в 2,295 трлн руб.: 1,59 трлн руб. — на участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, 530 млрд руб. — Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км (с учетом реконструкции пути), еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.Коммерсантъвчера в 18:16
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Из Петербурга в Нижний Новгород построят высокоскоростную магистраль за 2,3 триллиона
Петербургский дневник00:44
Стало известно, во сколько обойдётся строительство ВСМ от Нижнего Новгорода до Москвы
Нижний Новгород on-line05:55
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