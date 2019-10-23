Экономика

News.ruNews.ruВСМ из Петербурга в Нижний Новгород оценили в 2,3 трлн

Стоимость высокоскоростной магистрали, которая соединит Санкт-Петербург и Нижний Новгород, составит около 2,3 трлн рублей. Такая сумма содержится в предложениях ОАО «Российские железные дороги», направленных в аппарат вице-премьера Максима Акимова.
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с чего всё началось

Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб

По расчетам ОАО РЖД, которые видел "Ъ", суммарная стоимость ВСМ (CAPEX) оценивается в 2,295 трлн руб.: 1,59 трлн руб. — на участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, 530 млрд руб. — Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км (с учетом реконструкции пути), еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
Коммерсантъвчера в 18:16

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«Сапсаны» не отменят. РЖД хочет грант в 600 млрд на скоростную магистраль Петербург — Нижний Новгород

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Стало известно, во сколько обойдётся строительство ВСМ от Нижнего Новгорода до Москвы

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Высокоскоростная магистраль из Петербурга в Нижний Новгород обойдётся в 2,3 трлн

78.ru00:15

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

РБКвчера в 23:59

Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб

Коммерсантъвчера в 18:16
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Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
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Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

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Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо.
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В Донбассе скончался боевик, участвовавший в обстрелах мирных жителей

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Ранее командование Вооруженными силами США в Европе сообщило, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress совершили тренировочный полет над Черным морем и отработали бомбардировку Крыма.
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Коммерсантъ 17:39
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Противник Волкова снялся с боя на турнире UFC в Москве

«Дос Сантос снялся с боя из-за проблем со здоровьем», — цитирует ТАСС представителя команды Волкова.
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В Костроме БМД протаранила легковушку

Через несколько секунд БМД заносит, и она врезается в стоявшую в ожидании зеленого сигнала машину.
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В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы

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Virgin Galactic расширяет возможности нового корабля SpaceShipTwo

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Александр Бубнов: «Осторожно, вас обманывают!»

Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.
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Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента

Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
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Общество

Памятник Красной армии осквернили в Чехии

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Партия Трюдо вновь победила на парламентских выборах в Канаде

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Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
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Зеленский потребовал проверить депутатов на детекторе лжи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
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Происшествия

В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым

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Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»

Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
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В перестрелке в Ростовской области убиты пять человек

Пять человек убиты, ещё двое ранены в результате перестрелки в Ростовской области днём 22 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Ростовской области.
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Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
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Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru 21 октября в 05:36
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Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней

Суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной.
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