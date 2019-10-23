По расчетам ОАО РЖД, которые видел "Ъ", суммарная стоимость ВСМ (CAPEX) оценивается в 2,295 трлн руб.: 1,59 трлн руб. — на участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, 530 млрд руб. — Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км (с учетом реконструкции пути), еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.

с чего всё началось

Стоимость высокоскоростной магистрали, которая соединит Санкт-Петербург и Нижний Новгород, составит около 2,3 трлн рублей. Такая сумма содержится в предложениях ОАО «Российские железные дороги», направленных в аппарат вице-премьера Максима Акимова.

ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород оценили в 2,3 трлн

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