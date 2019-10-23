По расчетам ОАО РЖД, которые видел "Ъ", суммарная стоимость ВСМ (CAPEX) оценивается в 2,295 трлн руб.: 1,59 трлн руб. — на участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, 530 млрд руб. — Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км (с учетом реконструкции пути), еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.

с чего всё началось

ОАО РЖД оценило стоимость строительства ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород в 2,295 трлн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ознакомившийся с проектом, подготовленным госкомпанией «Высокоскоростное железнодорожное сообщение».

ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород оценен в 2,3 трлн рублей

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Политика Дубинский и Арахамия пройдут проверку на полиграфе дважды Арахамия заявил, что все депутаты комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики согласились пройти полиграф, а замглавы комитета Дубинский заявил о том, что уже сегодня пройдет детектор лжи, «лезет поперед батьки в пекло».

Происшествия Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.

Политика Помпео встретился с главой «новой церкви» Украины Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с Епифанием, возглавляющим так называемую "новую церковь" Украины - раскольническую структуру, созданную по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко.

Наука 89% мутаций поможет исправить новый метод генного редактирования ДНК Новый метод редактирования ДНК избавит людей от 89 процентов генетических болезней, сообщается в статье, опубликованной на страницах научного издания Nature.

Происшествия Криминального авторитета Ониани экстрадировали из России в Испанию Криминального авторитета Тариэла Ониани, известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию.

Общество МВД потребовало заблокировать статью о кетамине МВД попросило Роскомнадзор заблокировать статью "Репортаж из кетаминового транса" об истории исследований этого вещества.

Политика Трамп снял санкции против Турции Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Армия и оружие Опубликовано видео ночной дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР Телеканал «Звезда» опубликовал кадры ночной дозаправки российских самолётов Ту-160 в воздухе по пути в ЮАР.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Происшествия Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.

Авто Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер Компания Renault готовится вывести на рынок совершенно новый паркетник.

Кино Вышел финальный трейлер фильма «Звездные войны. Скайуокер. Восход» Из трейлера фанаты фильма могут больше узнать о том, что их ждет в новой ленте.

Армия и оружие Трамп решил оставить военных в нефтеносных районах Сирии Небольшой военный контингент США останется охранять нефтеносные районы Сирии, заявил президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении, 23 октября сообщает РИА Новости.

Музыка Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу 30 сентября 2019 года Джастин женился на Хейли Болдуин, и, как бы Селена ни уверяла, что чувства к бывшему остались в прошлом, ее новая песня говорит об обратном.

Общество Борьба за полигон: Росгвардия оцепила станцию Шиес Сотрудники Росгвардии оцепили станцию Шиес на востоке Архангельской области, где строят крупный мусорный полигон, против чего протестуют местные жители.