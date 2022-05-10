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В США бензин подорожал до рекордных 4,37 доллара за галлон

Стоимость бензина на автозаправках в США вновь побила исторический рекорд, превысив отметку 4,37 доллара за галлон (3,785 литра).
Российская газета
Рост цен на топливо наблюдается, несмотря на снижение стоимости нефти.
БИЗНЕС Online
Ожидается, что запасы бензина уменьшились на 1,8 миллиона баррелей.
РИА Новости
В конце марта Байден сообщил, что США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов один миллион баррелей в течение шести месяцев, чтобы сдержать рост цен на бензин в стране.
РИА Новости

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Цены на бензин в США побили исторический максимум
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Цены на бензин в США установили новый исторический максимум
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Цены на горючее в США обновили исторический рекорд
ИА Красная Веснавчера в 11:43
Стоимость бензина в США достигла максимума
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