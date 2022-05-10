Российская газетаВ США бензин подорожал до рекордных 4,37 доллара за галлонСтоимость бензина на автозаправках в США вновь побила исторический рекорд, превысив отметку 4,37 доллара за галлон (3,785 литра).Российская газетаРост цен на топливо наблюдается, несмотря на снижение стоимости нефти.БИЗНЕС OnlineОжидается, что запасы бензина уменьшились на 1,8 миллиона баррелей.РИА НовостиВ конце марта Байден сообщил, что США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов один миллион баррелей в течение шести месяцев, чтобы сдержать рост цен на бензин в стране.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruХорошие новостиPravda.RuYakutsk.ruИА Красная ВеснаReadovka NewsПодробнее о событииЦены на бензин в США побили исторический максимумБИЗНЕС Onlineвчера в 12:31Цены на бензин в США установили новый исторический максимумLife.ruвчера в 05:44Цены на горючее в США обновили исторический рекордИА Красная Веснавчера в 11:43Стоимость бензина в США достигла максимумаPravda.Ruвчера в 08:49Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон и обновила исторический максимумПРАЙМвчера в 07:52Цены на бензин в США установили новый исторический максимумТАССвчера в 12:03Розничные цены на бензин в США достигли нового рекордаProfinance.ruвчера в 05:34Показать ещёОценить1,1KПоделиться