КоммерсантъВ США допустили, что Китай и Индия увеличили поставки нефти из РоссииКитай и Индия могут покупать больше российской нефти, чем предполагают в США, сообщила Bloomberg один из экономических советников президента Джо Байдена Сесилия Роуз.КоммерсантъМинистр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в среду заявила, что США ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет после снятия жестких ковидных ограничений в КНР.РИА НовостиReuters также сообщил, что объём закупок Индией угля из России с 27 мая по 15 июня увеличился примерно в шесть раз, а нефти — в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.RT на русскомСогласно агентству, Китай в свою очередь увеличил импорт нефти из России в мае на 55% в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем.ПРАЙМЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruREGNUMИзвестияКомсомольская правдаРосбалтЭкономика сегодняГазета.RuРЕН ТВПодробнее о событииВ США допустили, что Китай и Индия увеличили поставки нефти из РоссииКоммерсантъ22:08Белый дом: КНР и Индия могут покупать больше российской нефти, чем известно СШАRT на русском19:47Экономист Роуз заявила, что КНР и Индия могут покупать больше российской нефти, чем известно СШАГазета.Ru20:27США предположили, что снижение цен на нефть связано с ее закупками КНР и Индией у РФИнтерфакс21:15Экономист Роуз допустила, что Китай и Индия покупают больше нефти России, чем известно СШАLenta.ru19:46В Белом доме заподозрили, что КНР скрывает объемы покупки российской нефтиОбщественная служба новостей19:22Экономист Роуз: Китай и Индия могут покупать больше российской нефти, чем известно СШАРИА Новости19:08Показать ещёОценить244Поделиться