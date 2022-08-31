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В США считают введение «потолка» стоимости на нефть из России залогом снижения мировых цен

Соединенные Штаты считают установление максимальной цены (так называемого ценового потолка) на российскую нефть самым эффективным инструментом по снижению доходов Москвы, а также общемировых цен на топливо.
Газета.Ru
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
РИА Новости
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.
ТАСС
Один из журналистов спросил, намерены ли власти США просить "Китай и Индию прекратить покупать российскую нефть".
ТАСС

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В США считают введение «потолка» стоимости на нефть из России залогом снижения мировых цен
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Белый дом озвучил цели установления потолка цен на российскую нефть
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США видят во введении потолка цен на российскую нефть залог снижения мировых цен
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