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В США вырастут цены на кетчуп из-за засухи в Калифорнии

Сильнейшая за 1200 лет засуха в Калифорнии вызовет подорожание томатов, томатных соусов и кетчупов в США.
Газета.Ru
Штат лидирует в Америке по объемам переработки овощей, но сейчас фермеры вынуждены поднимать цены на весь ассортимент продукции – от сальсы до кетчупа.
РЕН ТВ
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом цены на томатную пасту компании Ingoram, среди клиентов которой одни из крупнейших американских марок продуктов питания, выросли на 80%.
ПРАЙМ
Согласно сообщению агентства, Калифорния является мировым лидером по производству переработанных томатов.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил о подорожании кетчупов и томатной пасты в США
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