Газета.RuВ США вырастут цены на кетчуп из-за засухи в КалифорнииСильнейшая за 1200 лет засуха в Калифорнии вызовет подорожание томатов, томатных соусов и кетчупов в США.Газета.RuШтат лидирует в Америке по объемам переработки овощей, но сейчас фермеры вынуждены поднимать цены на весь ассортимент продукции – от сальсы до кетчупа.РЕН ТВОтмечается, что по сравнению с прошлым годом цены на томатную пасту компании Ingoram, среди клиентов которой одни из крупнейших американских марок продуктов питания, выросли на 80%.ПРАЙМСогласно сообщению агентства, Калифорния является мировым лидером по производству переработанных томатов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuLife.ruФАНiReactorРЕН ТВYakutsk.ruREGNUMИА Красная ВеснаInfinicaЭкономика сегодняПодробнее о событииBloomberg сообщил о подорожании кетчупов и томатной пасты в СШАВедомости11:47В США подорожали томаты и соусы из-за роста цен на топливо и засухиРЕН ТВ11:42Засуха, рост цен на топливо и удобрения привели к росту цен на томат в СШАИА Красная Весна11:02В США вырастут цены на кетчуп из-за засухи в КалифорнииГазета.Ru11:15Bloomberg: В США из-за засухи, роста цен на топливо и удобрения дорожает кетчупLife.ru11:08В США ожидают подорожания кетчупов из-за роста цен на топливо и удобренияФАН11:16В США спрогнозировали подорожание кетчупов из-за засухи и роста цен на топливо и удобренияПРАЙМ10:25Показать ещёОценить34Поделиться