Армия и оружие
Вести.RuАрмия Украины обстреляла участок разведения сил в Петровском
Представитель Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщил о воскресном обстреле участка разведения сил в селе Петровском.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Здоровье
Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики
Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
ToDay News Ufa 08 ноября в 03:21
Происшествия
Следствие попросит об аресте подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ
Меру пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, который подозревается в убийстве девушки, будут избирать в понедельник, 11 ноября.
RT на русском 04:23
Авто
Новую Skoda Octavia рассекретили и внутри, и снаружи
На портале motor.es появились первые «живые» снимки интерьера нового поколения Skoda Octavia.
SpeedMe 07 ноября в 06:44
Авто
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин
ToDay News Ufa 00:56
Культура
Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку
Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.
Игромания.ру вчера в 01:50
Общество
Леониду Якубовичу провели операцию
Известный российский телеведущий Леонид Якубович был прооперирован в одной из клиник Москвы.
Известия 02:35
Происшествия
Напавшего на футболистов «Арсенала» мужчину избили в тюрьме
Британец Эшли Смит, напавший на футболистов лондонского "Арсенала" Месута Озила и Сеада Колашинаца, был избит в тюрьме, сообщает Mirror.
Газета.Ru 04:21
Шоу-бизнес
Лолита годами содержала любовницу мужа-альфонса
Всплыла и интимная переписка мужа Милявской с любовницей. По словам певицы, он общался с новой избранницей с ее же компьютера.
Экономика сегодня 05:06
Футбол
«Зенит» представил стартовый состав на игру с «Арсеналом»
Телеканал Санкт-Петербург 04:58
Транспорт
Появились фотографии интерьера поездов в Крым
Москва 24 08 ноября в 12:48
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 08 ноября в 06:15
Единоборства
Россиянин Магомедшарипов победил Каттара на турнире UFC в Москве
Российский боец MMA Забит Магомедшарипов одержал победу над американцем Келвином Каттаром в главном бою турнира UFC Fight Night 163 в Москве, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service 02:21
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Общество
Российские магазины, в которых пройдет распродажа 11 ноября
iXBT.com вчера в 02:12
Политика
В МИД ФРГ прокомментировали отношения между Москвой и Берлином
У Германии не может быть особых путей — ни в отношениях с Москвой, ни в других вопросах.
Известия 06:29
Происшествия
Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице
РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Спорт
Украинская биатлонистка раскритиковала систему отбора в сборную России
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала о подготовке к новому сезону, объяснив на своем примере, в чем, на ее взгляд, заключается недостаток процедуры отбора спортсменов в сборную России.
РИА Новости 05:38
Общество
Чубайс назвал советских людей лентяями
Экс-министр финансов России, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что многие жители СССР считали работу занятием «для идиотов».
Рамблер 08 ноября в 07:04
Футбол
«Челси» уверенно переиграл «Кристал Пэлас»
В матче 12-го тура чемпионата Англии «Челси» сломил сопротивление «Кристал Пэласа».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:24
Политика
Латвийский эксперт оценил шансы НАТО захватить Калининград
Планы НАТО захватить Калининградскую область раскритиковал депутат латвийского Сейма и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс.
News.ru 00:43
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Экономика
В России выросла стоимость аренды квартир
Стоимость аренды однокомнатных квартир в крупных городах России за минувший месяц выросла в среднем на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты аналитиков ЦИАН.
Профиль 03:29
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Слово и Дело 08 ноября в 18:03
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток
Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Ведомости 05:08
Футбол
Евсеев заявил, что ничья с «Оренбургом» его устраивает
Один эпизод прошел, когда игрок атаки вышел на рандеву с вратарем, но Беленов вовремя вышел и сократил угол.
Спорт-Экспресс 05:41