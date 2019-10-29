Штаб Вооруженных сил Украины не подтверждает информацию о начале разведения сил в поселке Золотое в Донбассе. Об этом рассказал официальный представитель штаба Андрей Агеев.

ВСУ не подтвердили информацию о разведении сил в Золотом

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