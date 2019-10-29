Армия и оружие
ФАНВСУ не подтвердили информацию о разведении сил в Золотом
Штаб Вооруженных сил Украины не подтверждает информацию о начале разведения сил в поселке Золотое в Донбассе. Об этом рассказал официальный представитель штаба Андрей Агеев.
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77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
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Полиция Монголии закупила внедорожники Lada 4x4
Полиция Монголии приобрела 19 пятидверных внедорожников Lada 4x4.
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Зеленский: Украина стоит на пороге экономического прорыва
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
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Украина проведет военные учения на границе с Крымом
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В Солнечной системе обнаружили новую планету
Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
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Полицейский Максидов, свидетель по делу Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился
Полицейский Максидов, проходивший свидетелем по делу фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился.
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Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта»
Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
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Общество
Соловьев прокомментировал драку украинских политологов в студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
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Kia распространила первые изображения новой Kia Optima
Автопроизводитель Kia начал тизерную кампанию, посвященную новому поколению автомобиля Kia Optima.
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Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
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Малкин подтвердил наличие американского паспорта
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Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
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Хачанов не сумел защитить титул на «Мастерсе» в Париже
Российский теннисист Карен Хачанов начал защиту титула на турнире «Мастерс» в Париже со второго круга, где уступил представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу.
Экономика
Медведев подписал стратегию развития судостроения до 2035 года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал стратегию развития судостроения до 2035 года, согласно которой объем выпуска гражданских судов должен увеличиться почти в семь раз.
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Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
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Ласицкене прокомментировала получение наград от федерации бокса
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене поделилась эмоциями после церемонии награждения Федерацией бокса России.
Экономика
Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений
Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
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Apple представила беспроводные наушники AirPods Pro
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Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super
Основой новой карты служит тот же 12-нанометровый графический процессор Turing TU116-300, который используется в модели GeForce GTX 1660.
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.