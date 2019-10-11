Армия и оружие
РИА НовостиВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
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Общество
Финляндия начнет выдавать шенгенские визы на пять лет
Финляндия с 11 ноября начнет выдавать россиянам шенгенские визы сроком до пяти лет и изменит их внешний вид.
Афиша Daily вчера в 09:05
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал сообщения о продолжении обстрелов в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сведения о продолжении обстрелов в Сирии.
Журналистская правда 07:15
Политика
Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину
Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Политика
Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
РИА Новости 06:25
Происшествия
На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку
Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина.
РБК 04:38
Гаджеты
Представлены изображения OnePlus 8 Pro
Как вы можете видеть из рендеров, представленных ниже, OnePlus 8 Pro будет оснащен перфорированным дисплеем вместо экрана без вырезов, который используется для OnePlus 7 Pro и 7T Pro.
ГЛАС.RU 05:07
Политика
Минобороны заявило о новых доказательствах принадлежности арктического шельфа России
Минобороны РФ сообщило, что направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана.
Коммерсантъ 07:43
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Коммерсантъ вчера в 16:38
Авто
Обновленная Toyota C-HR получила версию GR Sport
Напомним, в октября рестайлинговый кроссовер Toyota C-HR дебютировал в Европе, теперь же производитель представил рестайлинговую модель для Японии.
Тарантас Ньюс 04:10
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Футбол
Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону за сдачу поединка в рамках Лиги чемпионов, об этом рапортует издание Mirror.
Евро-футбол.ру 05:33
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ вчера в 17:00
Происшествия
Учительница скончалась во время конкурса чтецов в Челябинске
В Челябинске педагог скончалась во время проведения школьного конкурса. Учеников вывели из зала, пока женщине оказывали скорую помощь.
Известия 05:17
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Происшествия
В Афганистане погибли 17 человек в результате взрывов в мечети
Не менее 17 человек погибли в результате двух взрывов в здании мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местных чиновников.
РИА Новости 07:15
Футбол
Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким
Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
Петербургский дневник 00:57
Общество
В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на «Евровидение»
Ранее сообщалось, что в новом отборе теперь смогут принять участие только те исполнители или коллективы, которые не выступали на территории России с 2014 года, не планируют и не анонсируют концертную деятельность в РФ до финала «Евровидения», а также не въезжали на территорию Крыма «с нарушением законодательства Украины».
Известия 05:46
Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv вчера в 08:56
Авто
ГАЗ получил патент на новый логотип «Победы»
Letnews.ru 01:38
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия
Убийство Деда Хасана почти раскрыли
Росбалт 06:59
Происшествия
В Брянске высокопоставленного следователя задержали за взятку
Начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления УМВД по Брянской области задержан с поличным при получении взятки.
Коммерсантъ 06:08
Хоккей
СКА обменяет Бывальцева и Кочеткова в «Витязь»
В ближайшее время СКА и «Витязь» совершат обмен. В клуб Петербурга перейдут голкипер Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой.
Gazeta.SPb вчера в 19:14