Армия и оружие
РИА НовостиВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
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с чего всё началось
При этом Таран подчеркнул, что у ВСУ есть достаточное количество подготовленных органов управления, способных планировать, а также управлять войсками на этих "важных направлениях", передает издание "Тиждень.ua".Московский Комсомолец05:46
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
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Ведомости вчера в 04:56
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Комсомольская правда вчера в 19:25
Происшествия
Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62
Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
RT на русском 09:53
Финансы
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Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Общество
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Финляндия начнёт выдавать гражданам России многократную шенгенскую визу сроком на пять лет.
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Хачанов проиграл Сеппи и не смог выйти в полуфинал «Кубка Кремля»
Добавим, что в полуфинале турнира Сеппи сыграет с французом Андрианом Маннарино.
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Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
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Трамп рассказал о переговорах с Эрдоганом по Сирии
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В «Пионере» покажут «Мысленного волка» Гай Германики
В московском кинотеатре «Пионер» с 18 по 30 октября пройдут показы мистического фильма Валерии Гай Германики «Мысленный волк».
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Гаджеты
Apple может вскоре выпустить наушники AirPods Pro
Уже давно ходят слухи, что Apple работает над новыми беспроводными наушниками AirPods с функцией шумоподавления.
3DNews 12:07