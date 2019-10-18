Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
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с чего всё началось
При этом Таран подчеркнул, что у ВСУ есть достаточное количество подготовленных органов управления, способных планировать, а также управлять войсками на этих "важных направлениях", передает
 издание "Тиждень.ua".
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