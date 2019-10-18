Армия и оружие
РИА НовостиВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
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Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Общество
Губернатор Ивановской области доложил Путину о развитии региона
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал президенту России Владимиру Путину о реализации проекта по воссозданию исторических поселений в городах Шуя и Кинешма.
Известия 09:06
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Политика
Молдавия решила привлечь Россию к утилизации боеприпасов
Попеску напомнил, что процесс утилизации боеприпасов был приостановлен Россией в 2003 году.
Lenta.ru 09:11
Политика
Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
RT на русском 08:52
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Общество
Мать убитой в Саратове девочки высказалась по поводу смертной казни
Мать девочки Елена Киселева заявила, что не хочет, чтобы ее дочь ассоциировалась со смертной казнью.
Московский Комсомолец 05:55
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 07:06
Политика
Трамп похвастался связью США и Италии со времён Древнего Рима
В соцсетях немедленно удивились исторической безграмотности Трампа и напомнили, что Древний Рим пал в V веке, а США основаны в 1776 году.
Life.ru вчера в 18:17
Футбол
Сэра Алекса Фергюсона обвинили в организации договорного матча
Футбольный агент Джузеппе Пальяра обвинил бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона в организации договорного матча в рамках Лиги чемпионов.
Lenta.ru 07:08
Общество
Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю
Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю по причине выполнения госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи.
Известия 08:44
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия
В Брянске высокопоставленного следователя задержали за взятку
Начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления УМВД по Брянской области задержан с поличным при получении взятки.
Коммерсантъ 06:08
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM вчера в 09:15
Политика
Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет полученное им от американского коллеги Дональда Трампа "не имеющее ничего общего с вежливостью" письмо, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.
РИА Новости 08:51
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16
Гаджеты
Xiaomi представила массивный игровой монитор
Anonsens вчера в 09:48
Культура
Пригожин ответил Кормухиной на претензии к Гагариной
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал "несусветной глупостью" иск рок-певицы Ольги Кормухиной в адрес исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.
Газета.Ru 07:37
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
РИА Новости 06:25
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»
Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
iReactor 06:16
Шоу-бизнес
Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода отпраздновала свой день рождения вместе с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном и друзьями.
Life.ru 05:54
Общество
Россиянам запретят выбрасывать батарейки вместе с остальным мусором
Россиянам запретят выбрасывать батарейки вместе с остальным мусором.
Собака.ru 07:42
Происшествия
В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Политика
Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Футбол
Миллиардер Сергей Галицкий рассказал об инвестициях в человеческий капитал
Люди, которые занимались бизнесом, не могут выпадать из социальной жизни и должны и дальше приносить пользу обществу и помогать следующему поколению развиваться, заявил основатель «Магнита» Сергей Галицкий, выступая на краснодарском бизнес-форуме «Дело за малым».
Forbes 07:42