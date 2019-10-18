Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
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ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Известия09:03

Генштаб ВС Украины вновь заявил о подготовке России к военной агрессии

RT на русском05:06

Генштаб Украины обвинил Россию в подготовке к масштабной военной агрессии

РБК07:16

На Украине объявили о готовящемся вторжении России из Белоруссии

Московский Комсомолец05:46

Украина обвинила Россию в подготовке масштабной агрессии

URA.Ru08:16

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

РИА Новости04:51

Украина приготовилась к широкомасштабной агрессии России

Lenta.ru04:12
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Политика

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Общество

Губернатор Ивановской области доложил Путину о развитии региона

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал президенту России Владимиру Путину о реализации проекта по воссозданию исторических поселений в городах Шуя и Кинешма.
Известия 09:06
Шоу-бизнес

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Политика

Молдавия решила привлечь Россию к утилизации боеприпасов

Попеску напомнил, что процесс утилизации боеприпасов был приостановлен Россией в 2003 году.
Lenta.ru 09:11
Армия и оружие

Ракетные комплексы «Ярс-С» в ноябре заступят на дежурство в Барнауле

РИА Новости 06:12
Политика

Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
RT на русском 08:52
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Футбол

«Барселона» предложила перенести матч с «Реалом» на 18 декабря

Sport24.ru 08:11
Общество

Мать убитой в Саратове девочки высказалась по поводу смертной казни

Мать девочки Елена Киселева заявила, что не хочет, чтобы ее дочь ассоциировалась со смертной казнью.
Московский Комсомолец 05:55
Политика

Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 07:06
Политика

Трамп похвастался связью США и Италии со времён Древнего Рима

В соцсетях немедленно удивились исторической безграмотности Трампа и напомнили, что Древний Рим пал в V веке, а США основаны в 1776 году.
Life.ru вчера в 18:17
Футбол

Сэра Алекса Фергюсона обвинили в организации договорного матча

Футбольный агент Джузеппе Пальяра обвинил бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона в организации договорного матча в рамках Лиги чемпионов.
Lenta.ru 07:08
Общество

Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю

Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю по причине выполнения госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи.
Известия 08:44
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия

В Брянске высокопоставленного следователя задержали за взятку

Начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления УМВД по Брянской области задержан с поличным при получении взятки.
Коммерсантъ 06:08
Экономика

В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM вчера в 09:15
Политика

Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет полученное им от американского коллеги Дональда Трампа "не имеющее ничего общего с вежливостью" письмо, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.
РИА Новости 08:51
Общество

Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом

Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16
Происшествия

Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Интерфакс 04:47
Гаджеты

Xiaomi представила массивный игровой монитор

Anonsens вчера в 09:48
Культура

Пригожин ответил Кормухиной на претензии к Гагариной

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал "несусветной глупостью" иск рок-певицы Ольги Кормухиной в адрес исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.
Газета.Ru 07:37
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

РИА Новости 06:25
Шоу-бизнес

Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»

Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
iReactor 06:16
Общество

Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему главе Коми Гайзеру

Интерфакс 08:09
Шоу-бизнес

Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода отпраздновала свой день рождения вместе с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном и друзьями.
Life.ru 05:54
Общество

Россиянам запретят выбрасывать батарейки вместе с остальным мусором

Россиянам запретят выбрасывать батарейки вместе с остальным мусором.
Собака.ru 07:42
Происшествия

В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой

В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Политика

Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа

Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Политика

Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Футбол

Миллиардер Сергей Галицкий рассказал об инвестициях в человеческий капитал

Люди, которые занимались бизнесом, не могут выпадать из социальной жизни и должны и дальше приносить пользу обществу и помогать следующему поколению развиваться, заявил основатель «Магнита» Сергей Галицкий, выступая на краснодарском бизнес-форуме «Дело за малым».
Forbes 07:42
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