Происшествия
RT на русскомВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух из трёх бывших полицейских, которые обвиняются в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе.
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с чего всё началось
Двое фигурантов дела полностью оправданы – бывший руководитель ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев и экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, ранее приговоренные к семи годам колонии общего режима.ГТРК Башкортостан02:30
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Точка в громком деле о секс-скандале в МВД: публикуем видео из зала суда в Уфе
ГТРК Башкортостан03:55
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Армия и оружие
«Уралвагонзавод» передал Минобороны партию модернизированных гаубиц
Военное дело вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
Здоровье
Минпромторг попросил Генпрокуратуру проверить закупки защиты для медиков
Минпромторг направил обращения в Генеральную прокуратуру и вице-премьеру Татьяне Голиковой, в которых попросил проверить закупки защитной одежды для медработников в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией.
РБК вчера в 17:00
Общество
AP узнало о проблемах ВОЗ с получением данных о COVID-19 от Китая
В начале эпидемии коронавируса сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) столкнулась с трудностями при получении данных о заболевании от Китая.
РБК 02:02
Политика
Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
Происшествия
В Хакасии полицейский сбил на дороге двух девочек
В селе Райково Усть-Абаканского района Хакасии полицейский на личной машине сбил внезапно выбежавших на дорогу двух маленьких девочек.
Интерфакс 03:25
Гаджеты
Представлен список iPhone, которые получат iOS 14
Новая версия платформы iOS 14, которую представят этой осенью, будет доступна даже для устройств, выпущенных 5 лет назад, включая iPhone 6s.
Piter.tv 01:51
Происшествия
Пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика нашли мертвым
В Красноярске нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне вечером в Ленинском районе города.
Известия 02:21
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Финансы
Рубль растет к доллару и незначительно снижается к евро в начале дня
Курс рубля укрепляется к доллару и минимально снижается к евро на фоне роста европейской валюты на рынке форекс, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:10
Общество
В России выздоровела почти половина пациентов с коронавирусом
В России за сутки выздоровели 8 972 пациента, при этом число новых случаев сутки возросло на 8 536, сообщает оперштаб.
МИР 24 03:48
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Здоровье
18 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
2 июня в Амурской области подтверждено 18 новых случаев коронавируса: восемь - в Благовещенске, пять - в Свободном, два - в Райчихинске, по одному - в Белогорске, Благовещенском и Михайловском районах.
Телепорт вчера в 02:32
Здоровье
Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи
Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек.
Kursk.com 02:15
Финансы
Индекс РТС превысил 1300 пунктов впервые с 6 марта
По данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,6% и достиг отметки в 2812,82 пункта, превысив уровень в 2800 пунктов впервые с 5 марта текущего года.
ТАСС 04:15
Общество
Роскачество предупредило о содержании токсинов в овощах и фруктах
Эксперты Роскачества рассказали о содержании токсинов во фруктах и овощах.
ТАСС 01:06
Общество
МЧС проверит системы оповещения с включением сирен по всей России
В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что на всей территории России в октябре текущего года впервые пройдут комплексные проверки готовности систем оповещения населения.
Моя Москва.онлайн 03:05
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
По сюжету пара геев в России будущего усыновляет мальчика из детского дома.
Новые Известия вчера в 15:21
Здоровье
Al Jazeera (Катар): эффективный японский препарат и «красная зона» изоляции. Подробная информация о российском способе борьбы с коронавирусом (Al Jazeera)
Всего было зарегистрировано 4693 смертельных исходов. Начнем с лекарственного препарата, который в настоящее время использует Россия.
ИноСМИ вчера в 20:30
Хоккей
6 лет назад Овечкин попросил у Путина за победу на ЧМ олимпийские «Мерседесы». Через три месяца после провала в Сочи
Sports.ru 01 июня в 05:58
Политика
Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе
После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт вчера в 06:46
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитацию за или против поправок, тематические билборды и телевизионные ролики - это не агитация, а информирование граждан.
Znak.com вчера в 20:13
Культура
Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Российский музыкант Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его никому не нужным аппендицитом.
iReactor 03:08
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Шоу-бизнес
Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Юлии Барановской
Как только стали говорить, что она встречается с Борисовым, она решила поддержать этот слух и пошутила, обратившись к Дмитрию с вопросом об их возможном бракосочетании.
RuNews24.ru вчера в 06:05
Общество
Еще 94 человека заболели коронавирусом в Саратовской области
На 3 июня в Саратовской области у 3 363 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:30