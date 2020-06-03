Двое фигурантов дела полностью оправданы – бывший руководитель ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев и экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, ранее приговоренные к семи годам колонии общего режима.

с чего всё началось

Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух из трёх бывших полицейских, которые обвиняются в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе.

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

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