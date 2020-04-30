Коронавирус
Национальная служба новостейВС РФ: Заёмщики могут дважды получить кредитные каникулы
Верховный суд России выступил за предоставление гражданам страны права получать кредитные каникулы дважды. Как говорится в постановлении, при наличии необходимых условий, отсрочка в выплате процентов может быть получена одним и тем же заёмщиком в любой последовательности, однако не одновременно.
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Армия и оружие
«Военное обозрение»: нужно благодарить Олланда за отказ передать «Мистрали»
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Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Политика
Песков назвал условие достижения мира в Донбассе
Мир на Донбассе настанет после выполнения минских договоренностей "от А до Я", в документе нет неоднозначных формулировок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
Происшествия
Ректора КНИТУ-КХТИ отправили под домашний арест
На полтора месяца отправили под домашний арест ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко.
Республика Татарстан 05:36
Здоровье
Назван самый полезный способ для приготовления кофе
Первый в России кофейный блогер, руководитель Школы любителей кофе Ольга Игнатьева в интервью радио Sputnik поделилась своими знаниями о том, как готовить кофе, чтобы не навредить своему организму.
РЕН ТВ вчера в 20:48
Происшествия
МЧС зафиксировало всплеск пожаров с введением режима самоизоляции
Денисов отметил, что руководителям подразделений в связи с ситуацией из-за коронавируса было рекомендовано разделить личный состав на две части.
Интерфакс 07:04
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешат выехать из страны
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому люди с двойным гражданством или с видом на жительство за границей смогут выехать из страны.
МИР 24 вчера в 21:58
Шоу-бизнес
Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске
На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
Общество
В Башкирии вводят масочный режим
С 4 мая в Башкирии начнет действовать так называемый масочный режим — это означает, что в общественных местах теперь можно будет появляться только в маске.
News102.ru 07:04
Политика
Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что решения о поэтапном выходе из режима самоизоляции будут приниматься после майских праздников.
Мой Брянск 06:52
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину выпишут из больницы 1 мая
Народную артистку России, руководителя театра "Русская песня" Надежду Бабкину планируют выписать 1 мая.
Российская газета 05:48
Здоровье
Глава Минздрава рассказал о «коварстве» коронавируса
Течение коронавируса иногда внезапно меняет свой курс, на фоне улучшения может появиться новая волна симптомов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:05
Общество
Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции
Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси.
Российская газета 04:57
Общество
В Краснодарском крае вводят масочный режим
В Краснодарском крае вводят усиленный масочный режим. Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации постоянно и повсеместно носить маски.
ФедералПресс 05:46
Экономика
Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
REGNUM 05:05
Фигурное катание
Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву
Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями.
REGNUM вчера в 14:33
Общество
Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина
Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что поддерживает продолжение ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 21:59
Футбол
«Барселона» не продаст Коутинью меньше, чем за 100 миллионов евро
«Барселона» не продаст полузащитника Филиппе Коутинью меньше, чем за 100 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Спорт-Экспресс 04:48
Шоу-бизнес
Поклонники заподозрили, что Жигунов ушел от жены к копии Заворотнюк
Поступают сведения о том, что «гардемарин» начал встречаться с журналисткой Викторией Ворожбит, которая внешне очень походит на прошлую пассию Жигунова, коллегу по сериалу «Моя прекрасная няня», Анастасию Заворотнюк.
Peterburg2.ru вчера в 18:40
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошную недвижимость в США
У известной российской телеведущей и врача Елены Малышевой нашли недвижимость в США общей стоимостью 10 млн долларов.
Московский Комсомолец 05:45
Общество
В Таджикистане выявлен коронавирус
Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.
Sputnik Таджикистан 06:00
Финансы
Прибыль Сбербанка из-за вируса упала почти вдвое
Как и другие банки, Сбербанк начал массовую реструктуризацию кредитов как физлиц, так и юрлиц после объявления нерабочих дней из-за пандемии.
Российская газета 05:23
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35