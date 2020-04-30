Общество
Rusbankrot.ruВС РФ разъяснил ведение банкротных дел в период коронавируса
Заявление о банкротстве в отношении должника из списка компаний, на которых распространяется мораторий на банкротство, будет возвращено судом кредитору только по той причине, что должник находится в этом списке, других оснований не требуется.
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Политика
В Кремле не исключили возможность прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность прямой материальной помощи, отметив, что главное - это дать возможность экономической жизни продолжаться.
РИА Новости вчера в 19:55
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков ИГ
RT на русском 04:47
Происшествия
Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева
Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за разбитый автомобиль в ходе потасовки с ее водителем осенью 2018 года около гостиницы "Пекин".
Российская газета 04:12
Общество
Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России
Динамика по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 говорит, что пока не время расслабляться и «выходить на улицы».
RT на русском 05:48
Происшествия
В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки
В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
Общество
Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции
Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси.
Российская газета 04:57
Общество
У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке
У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства
Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
В соответствии с распоряжением кабинета министров, россияне, имеющие иностранное гражданство или постоянный вид на жительство другой страны, могут выехать «к месту постоянного проживания».
Inc-news.ru 00:37
Общество
Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом
Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
Российская газета 05:04
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
Общество
Собчак сбежала с эфира Соловьева во время его ссоры с Кашиным
Актуальные Новости 05:00
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
Происшествия
Начальник нижегородского УГИБДД Ржевский найден мертвым
Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Павел Ржевский был обнаружен мертвым 29 апреля 2020 года.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 12:03
Политика
Путин продлил нерабочие дни на майские праздники
В рамках второго — продлил эту неделю до нерабочего месяца.
De Facto 28 апреля в 10:57
Общество
В Петербурге признали рост внебольничной пневмонии
Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Помимо ежесуточного удвоения числа зараженных коронавирусом, в Петербурге отмечается рост числа заболевших внебольничной пневмонией.
REGNUM 05:56
Общество
Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина
Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что поддерживает продолжение ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 21:59
Общество
Пассажиров московского метро могут обязать носить маски
Ношение маски может стать обязательным для пассажиров московского метрополитена, если в столичную подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора.
ТАСС 05:28