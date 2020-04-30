Общество

Rusbankrot.ruRusbankrot.ruВС РФ разъяснил ведение банкротных дел в период коронавируса

2 фото
Заявление о банкротстве в отношении должника из списка компаний, на которых распространяется мораторий на банкротство, будет возвращено судом кредитору только по той причине, что должник находится в этом списке, других оснований не требуется.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ВС указал, когда кредитор вправе подать заявление о банкротстве во время моратория

РАПСИ05:59

Верховный суд разъяснил нюансы банкротства должников в период моратория

ПРАЙМ05:53

Новый обзор судебной практики от ВС РФ в условиях коронавируса

Долг.рф05:01

ВС объяснил, что нельзя делать кредитору в «банкротный мораторий»

Право.ру05:47

Банкротство с аффилированностью: точку в деле поставит Верховный Суд

Rusbankrot.ruвчера в 02:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Политика

В Кремле не исключили возможность прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность прямой материальной помощи, отметив, что главное - это дать возможность экономической жизни продолжаться.
РИА Новости вчера в 19:55
1,1K
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков ИГ

RT на русском 04:47
1,7K
Происшествия

Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева

Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за разбитый автомобиль в ходе потасовки с ее водителем осенью 2018 года около гостиницы "Пекин".
Российская газета 04:12
198
Общество

Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России

Динамика по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 говорит, что пока не время расслабляться и «выходить на улицы».
RT на русском 05:48
8
Происшествия

В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки

В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
26
Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
3K
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
951
Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
20
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
320
Общество

Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции

Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси.
Российская газета 04:57
159
Общество

У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке

У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
1K
Общество

Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
910
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Общество

На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства

Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
133
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2,1K
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
564
Общество

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
871
Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
1K
Общество

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
905
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

В соответствии с распоряжением кабинета министров, россияне, имеющие иностранное гражданство или постоянный вид на жительство другой страны, могут выехать «к месту постоянного проживания».
Inc-news.ru 00:37
2,2K
Общество

Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом

Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
Российская газета 05:04
34
Происшествия

Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
122
Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
22
Общество

Собчак сбежала с эфира Соловьева во время его ссоры с Кашиным

Актуальные Новости 05:00
21
Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
845
Происшествия

Начальник нижегородского УГИБДД Ржевский найден мертвым

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Павел Ржевский был обнаружен мертвым 29 апреля 2020 года.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 12:03
1,3K
Политика

Путин продлил нерабочие дни на майские праздники

В рамках второго — продлил эту неделю до нерабочего месяца.
De Facto 28 апреля в 10:57
41
Общество

В Петербурге признали рост внебольничной пневмонии

Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Помимо ежесуточного удвоения числа зараженных коронавирусом, в Петербурге отмечается рост числа заболевших внебольничной пневмонией.
REGNUM 05:56
6
Общество

Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что поддерживает продолжение ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 21:59
158
Общество

Пассажиров московского метро могут обязать носить маски

Ношение маски может стать обязательным для пассажиров московского метрополитена, если в столичную подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора.
ТАСС 05:28
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное