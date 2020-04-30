Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВС РФ уточнил, когда мораторий на банкротство не действует

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Свою позицию ВС РФ обосновывает тем, что мораторий устанавливается с целью предоставить наиболее пострадавшим компаниям возможность выйти из сложного положения и вернуться к нормальной хозяйственной деятельности.
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