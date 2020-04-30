Общество
ИнтерфаксВС РФ уточнил, когда мораторий на банкротство не действует
Свою позицию ВС РФ обосновывает тем, что мораторий устанавливается с целью предоставить наиболее пострадавшим компаниям возможность выйти из сложного положения и вернуться к нормальной хозяйственной деятельности.
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Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Общество
Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
Газета.Ru 07:17
Общество
В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
Происшествия
Начальника участковых полицейских в Новосибирске уволили по итогам проверки
Начальник службы участковых Новосибирска Елена Устинова, чьи высказывания с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение на улице в период самоизоляции распространили в социальных сетях, уволена по результатам служебной проверки.
ТАСС 08:32
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
RT на русском 04:14
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Шоу-бизнес
Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление
56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
Российская газета 08:24
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Финансы
Власти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса
Правительство Москвы определило перечень банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей.
РБК 08:18
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
Общество
В Москве произошел сбой в системе цифровых пропусков
В системе цифровых пропусков для поездок по Москве произошел сбой, сообщили телеканалу «Дождь» на горячей линии.
Коммерсантъ 07:26
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн
ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
Общество
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
Общество
Власти Нижегородской области ограничили въезд в регион
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин перед майскими праздниками внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», ограничивающие въезд в область из других регионов.
Ридус 08:01
Общество
В ВОЗ назвали условия и срок снятия карантинных ограничений в России
По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106498 случаев заражения коронавирусом.
Известия 07:20
Общество
Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая
Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
Общество
В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение»
Меры, принимаемые для борьбы с эпидемией COVID-19, могут привести к срыву нацпроекта здравоохранение.
РБК 08:15
Общество
В Росгвардии выявили 339 случаев заражения коронавирусом
В Росгвардии зарегистрировали 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 07:54
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии
Верховный суд России разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:04
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Политика
Путин поблагодарил всех, кто помогает людям в условиях коронавируса
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто помогает людям гражданам в условиях коронавируса.
РИА Новости 07:29
Общество
В Таджикистане выявлен коронавирус
Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.
Sputnik Таджикистан 06:00
Религия
Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на запрет в служении
ИА Красная Весна вчера в 16:38
Политика
В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции
Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».
Известия 06:16