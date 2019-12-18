Армия и оружие
РБКВС США и Канады начали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» военно-морского флота (ВМФ) России находится под наблюдением американо-канадского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Об этом говорится в заявлении командования в Twitter.
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Происшествия
Адвокат сообщил о местонахождении экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщил РБК его адвокат Евгений Балабас.
Футбол
Вратарь Яшин подписал контракт с «Динамо»
Политика
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Гаджеты
В РФ подешевели смартфоны Huawei и Honor
В России перед Новым годом Huawei и Honor запускают новые акции со скидками.
Происшествия
В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом
Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
Кино
В Москве показали девятый эпизод «Звездных войн»
В московском киноцентре "Октябрь" состоялась премьера девятого эпизода киносаги "Звездные войны" кинематографиста Джей Джей Абрамса.
Общество
Операторы поднимут с Нового года цены на связь
Мобильные операторы решили повысить цены на свои услуги после новогодних праздников. Рост тарифов спровоцировал «закон Яровой».
Происшествия
Красноярские полицейские расследовали кражу и случайно спасли ребенка
В Красноярском крае сотрудники МВД расследовали кражу и случайно спасли жизнь годовалому ребенку из неблагополучной семьи.
Финансы
Рубль растет к доллару и снижается к евро
В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Происшествия
Жители Киргизии и Таджикистана устроили очередной конфликт на границе
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны.
Общество
В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками
В Госдуму в среду внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков.
Культура
«Квартал 95» посвятил новую песню экс-главе Нацбанка Украины
Общество
В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам
Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты, по данным департамента угольной промышленности, социальной напряженности на угольных предприятиях нет.
Энергетика
Госдума одобрила плавное повышение цен на газ в Крыму
Государственная дума РФ во втором чтении приняла законопроект, регулирующий рост тарифов на газ в Республики Крым и Севастополе до 1 июля 2021 года.
Шоу-бизнес
Светлана Крючкова переписала завещание, узнав о наличии у нее опухоли
Актриса Светлана Крючкова переписала завещание после того, как узнала о своем диагнозе.
Экономика
Путин заморозил накопительные пенсии до 2023 года
Российский президент Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
Политика
В ЕС признали, что на Украине появился независимый оператор ГТС
Энергетический союз ЕС признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы, говорится в сообщении регулятора.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Происшествия
ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей
В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году
Президентские выборы на Украине лидируют по числу запросов россиян в поисковике в 2019 году, следует из исследования «Яндекса».
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Единоборства
Обновленный рейтинг UFC: Петр Ян и Забит Магомедшарипов вошли в топ-3
В полулегком весе Забит Магомедшарипов поднялся на строчку и тоже занял третью позицию.
Экономика
Evraz приостановила экспорт угля через Украину
По словам источников РБК, причина отказа в согласовании заявки Evraz заключается в том, что правительство РФ назначило единственным экспедитором при транзите угля с 1 декабря через территорию Украины компанию «Белказтранс Украина», у которой пока нет договора с «Украинской железной дорогой».