Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» военно-морского флота (ВМФ) России находится под наблюдением американо-канадского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Об этом говорится в заявлении командования в Twitter.

ВС США и Канады начали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»

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