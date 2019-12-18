Армия и оружие

РБКРБКВС США и Канады начали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» военно-морского флота (ВМФ) России находится под наблюдением американо-канадского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Об этом говорится в заявлении командования в Twitter.
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ВС США и Канады заявили о наблюдении за российским кораблём

RT на русскомвчера в 22:28

ВС США и Канады подтвердили, что следят за кораблем ВМФ «Виктор Леонов»

ТАССвчера в 20:10

США и Канада признали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»

Lenta.ruвчера в 20:40

Пентагон подтвердил факт слежки за российским кораблем-разведчиком

Телеканал 360°вчера в 20:40

ВС США и Канады начали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»

РБКвчера в 21:26

В Пентагоне заявили, что следят за российским кораблём у берегов США

Life.ruвчера в 18:48

В Пентагоне рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком

РИА Новостивчера в 18:37
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 03:18, Ашберн
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Адвокат сообщил о местонахождении экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщил РБК его адвокат Евгений Балабас.
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Lenta.ru вчера в 10:14
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В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом

Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
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В Москве показали девятый эпизод «Звездных войн»

В московском киноцентре "Октябрь" состоялась премьера девятого эпизода киносаги "Звездные войны" кинематографиста Джей Джей Абрамса.
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Мобильные операторы решили повысить цены на свои услуги после новогодних праздников. Рост тарифов спровоцировал «закон Яровой».
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Красноярские полицейские расследовали кражу и случайно спасли ребенка

В Красноярском крае сотрудники МВД расследовали кражу и случайно спасли жизнь годовалому ребенку из неблагополучной семьи.
Российская газета 01:31
Финансы

Рубль растет к доллару и снижается к евро

В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель.
Газета.Ru 16 декабря в 02:14
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Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
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«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла

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Пользователей Сети возмутил способ перевозки детей в селе на Украине

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Жители Киргизии и Таджикистана устроили очередной конфликт на границе

REGNUM 16 декабря в 07:21
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Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны.
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В Госдуму в среду внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков.
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«Квартал 95» посвятил новую песню экс-главе Нацбанка Украины

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В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам

Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты, по данным департамента угольной промышленности, социальной напряженности на угольных предприятиях нет.
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Светлана Крючкова переписала завещание, узнав о наличии у нее опухоли

Актриса Светлана Крючкова переписала завещание после того, как узнала о своем диагнозе.
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Путин заморозил накопительные пенсии до 2023 года

Российский президент Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года.
Накануне.Ru 16 декабря в 17:07
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На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
ТАСС вчера в 04:31
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Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
РБК вчера в 11:18
Армия и оружие

Генштаб заявил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

РИА Новости 02:20
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В ЕС признали, что на Украине появился независимый оператор ГТС

Энергетический союз ЕС признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы, говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости вчера в 11:34
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
RT на русском вчера в 09:50
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ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей

В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
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Президентские выборы на Украине лидируют по числу запросов россиян в поисковике в 2019 году, следует из исследования «Яндекса».
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Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

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РИА Новости вчера в 04:19
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Обновленный рейтинг UFC: Петр Ян и Забит Магомедшарипов вошли в топ-3

В полулегком весе Забит Магомедшарипов поднялся на строчку и тоже занял третью позицию.
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Evraz приостановила экспорт угля через Украину

По словам источников РБК, причина отказа в согласовании заявки Evraz заключается в том, что правительство РФ назначило единственным экспедитором при транзите угля с 1 декабря через территорию Украины компанию «Белказтранс Украина», у которой пока нет договора с «Украинской железной дорогой».
Коммерсантъ 03:05
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Леонов Виктор Николаевич
Военный деятель
Советский военный моряк, дважды Герой Советского Союза, командир отдельных разведывательных отрядов Северного и Тихоокеанского флотов.
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