Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВС США и Канады заявили о наблюдении за кораблем «Виктор Леонов»

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) (США, Канада) заявило о наблюдении за российским разведывательным кораблем ВМФ России "Виктор Леонов" в международных водах у юго-восточного побережья США. Об этом сообщила пресс-служба штаба.
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ВС США и Канады заявили о наблюдении за российским кораблём

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