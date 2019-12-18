Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) (США, Канада) заявило о наблюдении за российским разведывательным кораблем ВМФ России "Виктор Леонов" в международных водах у юго-восточного побережья США. Об этом сообщила пресс-служба штаба.

ВС США и Канады заявили о наблюдении за кораблем «Виктор Леонов»

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