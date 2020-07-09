Армия и оружие
SM NewsВС Сирии не понесли потерь в стычке с боевиками в Идлибе
По информации ведомства, сегодня около половины десятого утра два отряда боевиков численностью около 250 человек организовали нападение на позиции правительственных войск в провинции Идлиб. Сообщается, что атака была отражена вооруженными силами Сирии.
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«Режим тишины» в сирийском Идлибе перерастает в эскалацию: бои днём и ночью
Евразия Daily09 июля в 08:10
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Общество
Вирусолог из Гонконга обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество
Около 35 тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске 11 июля начался митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
News.ru вчера в 01:52
Общество
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом
В 2019 году список российских регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом возглавил Чукотский автономный округ, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
РБК 03:24
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» благодаря хет-трику Стерлинга
"Манчестер Сити" разгромил на выезде "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором форвард манкунианцев Рахим Стерлинг отметился хет-триком.
РИА Новости вчера в 17:11
Происшествия
При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских
РИА Новости вчера в 05:58
Происшествия
Полицейский подтвердил нахождение Ефремова за рулем во время ДТП
Lenta.ru вчера в 10:09
Киберспорт
В Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage.
Piter.tv вчера в 07:27
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня вчера в 10:49
Здоровье
Диетолог назвал безопасное количество чипсов и бургеров
Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала, как часто можно есть бургеры и чипсы без вреда здоровью.
Волгоградская правда вчера в 09:26
Общество
В России за сутки от COVID-19 полностью выздоровели 3 615 человек
В стране зафиксировано 130 летальных исходов от COVID-19. При этом за сутки в России полностью выздоровели 3 615 человек.
Омскрегион 03:26
Здоровье
95 человек заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 11 июля в Ростовской области у 10 628 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболеваемости — 253 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com вчера в 04:46
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
Политика
Иран назвал причиной катастрофы украинского Boeing человеческий фактор
Коммерсантъ вчера в 22:25
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Происшествия
Два человека пострадали из-за сильного ветра в Петербурге
Санкт-Петербург, 11 июля 2020, 20:10 — REGNUM Сильный ветер с порывами до 18 м/с в Санкт-Петербурге повалил 50 деревьев, два человека пострадали.
REGNUM вчера в 13:10
Здоровье
Американский врач предсказал третью волну коронавируса
Американский врач Чад Крилич (Dr. Chad Krilich) опасается, что число новых случаев заражения коронавирусом может вырасти еще больше, если власти и граждане страны не примут необходимые меры.
Lenta.ru 02:54
Происшествия
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:12
Шоу-бизнес
240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть
240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть Лука Затравкин задумался о лишнем весе, едва не покалечив любовницу.
Экспресс газета вчера в 03:06
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
Общество
Американец скончался после «коронавирусной вечеринки»
Житель Техаса посетил «коронавирусную вечеринку», заболел и скончался, пишет 11 июля The New York Post.
Известия 00:25
Происшествия
Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:06
Транспорт
Собянин заявил о загруженности дорог Москвы после снятия ограничений
В Москве после снятия ограничений увеличилась загруженность дорог в связи с решением многих жителей перейти на использование личного автотранспорта на фоне пандемии коронавирусной инфекции, заявил в эфире телеканала «Россия 1» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 01:58
Армия и оружие
Боевики напали на колонну со снабжением для базы США в Ираке
На юге Ирака неизвестные напали на автоколонну, перевозившую снабжение для одной из американских баз.
Российская газета вчера в 20:40
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил в беседе с обозревателем газеты Washington Post Марком Тиссеном, что санкционировал кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований" в 2018 году.
РИА Новости 10 июля в 22:26
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Китая
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в воскресенье на территории провинции Хэбэй на севере Китая.
ТАСС 01:26
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» сможет успешно противодействовать флоту НАТО
Имеющий мощное вооружение корабль сможет успешно с большой долей вероятности противостоять НАТО.
Актуальные Новости вчера в 08:39
Происшествия
Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
Футбол
«Зенит» разошелся миром с «Ахматом» в матче РПЛ
Piter.tv 03:18