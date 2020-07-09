По информации ведомства, сегодня около половины десятого утра два отряда боевиков численностью около 250 человек организовали нападение на позиции правительственных войск в провинции Идлиб. Сообщается, что атака была отражена вооруженными силами Сирии.

ВС Сирии не понесли потерь в стычке с боевиками в Идлибе

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