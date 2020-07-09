Армия и оружие
SM NewsВС Сирии не понесли потерь в стычке с боевиками в Идлибе
По информации ведомства, сегодня около половины десятого утра два отряда боевиков численностью около 250 человек организовали нападение на позиции правительственных войск в провинции Идлиб. Сообщается, что атака была отражена вооруженными силами Сирии.
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«Режим тишины» в сирийском Идлибе перерастает в эскалацию: бои днём и ночью
Евразия Daily09 июля в 08:10
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Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
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СМИ: МВД занизило реальное число протестующих на акции в поддержку Фургала
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В Москве депутатам дали подписать акт приема капремонта по лифтам, на котором сумма была прописана исчезающими чернилами.
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Объединенные Арабские Эмираты запланировали отправку зонда на Марс
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Напомним, впервые Антон Мирбадалев стал координатором регионального отделения ЛДПР в 2018 году, сменив на этом посту Альберта Федорова.
Ваш новый день Йошкар-Ола вчера в 07:20