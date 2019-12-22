ВС Сирии отбили атаку боевиков в Идлибе в Сирии, которые пытались прорваться к населенному пункту Карратин-Эль-Кебира.

Политика СМИ рассказали о попытках Берлина остановить санкции против СП-2 Правительство Германии до последнего момента предпринимало попытки остановить вступление в силу американских санкций против «Северного потока – 2». Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила газета Bild.

Наука Микродозы ЛСД могут назначать при болезни Альцгеймера 22.12.201 Регулярный прием микродоз ЛСД не ухудшает состояние здоровых пожилых людей и не вызывает серьезных побочных эффектов, пишет журнал Psychopharmacology.

Политика Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2» Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.

Финансы Рубль отправил на новые максимумы налоговый период Цены на нефть не торопятся корректироваться после достижения новых максимумов за последние три месяца, заявил корреспонденту руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Музыка Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса» Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.

Общество В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.

Единоборства Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.