Армия и оружие

Слово и ДелоСлово и ДелоВС Сирии отбили атаку боевиков в Идлибе

ВС Сирии отбили атаку боевиков в Идлибе в Сирии, которые пытались прорваться к населенному пункту Карратин-Эль-Кебира.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Шесть сирийских военных погибли при атаке боевиков в Идлибе

Известия15:43

Сирийская армия отбила атаку сотни боевиков в Идлибе

Российская газета14:46

Шесть сирийских военных погибли, отражая атаки боевиков в Идлибе

Интерфакс14:16

Военные сирийской армии отбили атаку боевиков в Идлибе

Газета.Ru15:04

Армия Сирии отбила атаку боевиков в Идлибе

RT на русском14:20

Боевики дважды атаковали позиции армии Сирии

ТАСС14:05

Шесть сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе

РБК15:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ 20 декабря в 03:39
Футбол

Клопп ответил на вопрос, почему в «Ливерпуле» нет французов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Canal+ ответил на вопрос, почему в его команде нет ни одного французского футболиста.
Евро-футбол.ру 15:55
Политика

СМИ рассказали о попытках Берлина остановить санкции против СП-2

Правительство Германии до последнего момента предпринимало попытки остановить вступление в силу американских санкций против «Северного потока – 2». Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила газета Bild.
Известия 18:12
Футбол

Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко раскрыл свое отношение к ДНР и ЛНР

Проживающий в Москве экс-футболист столичного "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко заявил, что для него "не существует ни ДНР, ни ЛНР", и назвал тему конфликта в Донбассе больной для себя.
Российский Диалог 14:52
Наука

Микродозы ЛСД могут назначать при болезни Альцгеймера

22.12.201 Регулярный прием микродоз ЛСД не ухудшает состояние здоровых пожилых людей и не вызывает серьезных побочных эффектов, пишет журнал Psychopharmacology.
Портал Поиск 10:11
Шоу-бизнес

20-летняя Марьяна Ро объявила о беременности

Блогер встречается с певцом Face. 20-летняя блогер Марьяна Рожкова, более известная как Марьяна Ро, объявила о беременности.
NewInform 07:46
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Вести.Ru 19:30
Финансы

Рубль отправил на новые максимумы налоговый период

Цены на нефть не торопятся корректироваться после достижения новых максимумов за последние три месяца, заявил корреспонденту руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 20 декабря в 07:51
Футбол

Дубль Виллиана принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом»

В 18-м туре английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби — «Тоттенхэм» принимал «Челси».
Bookmaker-ratings.ru 13:28
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости 16:50
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту

Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 13:39
Наука

Ученые считают, что из всех видов человека выжил только один из-за массового истребления

Американские ученые из Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке объяснили, почему из всех видов человека выжил только один: Homo Sapiens.
МонаВиста 20 декабря в 10:00
Политика

Захарова ответила на слова МИД Польши о Второй мировой войне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила польским коллегам подчеркнув, что именно Польша всегда стремилась испортить отношения с Россией.
Капитал страны 06:26
Политика

Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии

Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии.
RT на русском 18:09
Шоу-бизнес

Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН 11:44
Кино

Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

Lenta.ru 14:16
Политика

Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста

В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию железнодорожной части Крымского моста.
RT на русском 09:58
Футбол

Слуцкий рассказал, почему принял решение возглавить «Рубин»

Российский специалист Леонид Слуцкий ответил, почему принял решение возглавить «Рубин».
Vprognoze.ru вчера в 03:22
Экономика

Самые закредитованные регионы определили в России

Самым незакридитованным регионом оказалась республика Ингушетия — 9,9%. Недалеко ушли Крым — 13,9% и Севастополь 15,9%.
iReactor 19:34
Шоу-бизнес

Снимки Дмитрия Диброва в Инстаграме и в жизни разительно отличаются

Kleo.ru 04:48
Общество

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
РИА Новости 20 декабря в 09:23
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Известия 16:43
Игры

The Elder Scrolls 6 расстроил фанатов жестокостью и реалистичностью

Как сообщает Gamebomb.ru, новая часть The Elder Scrolls немного расстроен поклонников, так как в игре будет достаточно много жестокости.
iReactor 19:07
Единоборства

«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара

Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Спорт-Экспресс вчера в 08:41
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
Кино

В сети появился трейлер фильма «Женщина в окне»

Inc-news.ru 15:53
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Политика

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

В минувшую среду Меркель заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".
РИА Новости 19 декабря в 20:24
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное