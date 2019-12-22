Армия и оружие
Слово и ДелоВС Сирии отбили атаку боевиков в Идлибе
ВС Сирии отбили атаку боевиков в Идлибе в Сирии, которые пытались прорваться к населенному пункту Карратин-Эль-Кебира.
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Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Футбол
Клопп ответил на вопрос, почему в «Ливерпуле» нет французов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Canal+ ответил на вопрос, почему в его команде нет ни одного французского футболиста.
Политика
СМИ рассказали о попытках Берлина остановить санкции против СП-2
Правительство Германии до последнего момента предпринимало попытки остановить вступление в силу американских санкций против «Северного потока – 2». Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила газета Bild.
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко раскрыл свое отношение к ДНР и ЛНР
Проживающий в Москве экс-футболист столичного "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко заявил, что для него "не существует ни ДНР, ни ЛНР", и назвал тему конфликта в Донбассе больной для себя.
Наука
Микродозы ЛСД могут назначать при болезни Альцгеймера
22.12.201 Регулярный прием микродоз ЛСД не ухудшает состояние здоровых пожилых людей и не вызывает серьезных побочных эффектов, пишет журнал Psychopharmacology.
Шоу-бизнес
20-летняя Марьяна Ро объявила о беременности
Блогер встречается с певцом Face. 20-летняя блогер Марьяна Рожкова, более известная как Марьяна Ро, объявила о беременности.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Финансы
Рубль отправил на новые максимумы налоговый период
Цены на нефть не торопятся корректироваться после достижения новых максимумов за последние три месяца, заявил корреспонденту руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Футбол
Дубль Виллиана принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом»
В 18-м туре английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби — «Тоттенхэм» принимал «Челси».
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту
Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Наука
Ученые считают, что из всех видов человека выжил только один из-за массового истребления
Американские ученые из Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке объяснили, почему из всех видов человека выжил только один: Homo Sapiens.
Политика
Захарова ответила на слова МИД Польши о Второй мировой войне
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила польским коллегам подчеркнув, что именно Польша всегда стремилась испортить отношения с Россией.
Политика
Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии
Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии.
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Политика
Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста
В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию железнодорожной части Крымского моста.
Футбол
Слуцкий рассказал, почему принял решение возглавить «Рубин»
Российский специалист Леонид Слуцкий ответил, почему принял решение возглавить «Рубин».
Экономика
Самые закредитованные регионы определили в России
Самым незакридитованным регионом оказалась республика Ингушетия — 9,9%. Недалеко ушли Крым — 13,9% и Севастополь 15,9%.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Игры
The Elder Scrolls 6 расстроил фанатов жестокостью и реалистичностью
Как сообщает Gamebomb.ru, новая часть The Elder Scrolls немного расстроен поклонников, так как в игре будет достаточно много жестокости.
Единоборства
«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара
Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Кино
В сети появился трейлер фильма «Женщина в окне»
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Политика
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
В минувшую среду Меркель заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.