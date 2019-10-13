Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомWP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии

Газета считает, что Анкара хочет контролировать «гораздо больше территории» в Сирии. Также издание пишет о намерении Турции оттеснить военных США от сирийского города Кобани.
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WP: Турция могла намеренно обстрелять американских военных в Сирии

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