Армия и оружие
RT на русскомWP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии
Газета считает, что Анкара хочет контролировать «гораздо больше территории» в Сирии. Также издание пишет о намерении Турции оттеснить военных США от сирийского города Кобани.
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Армия и оружие
Инфраструктура и жилье: министр рассказал о приоритетах Минобороны
Как сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, самым важным на данный момент для армии является строительство военной инфраструктуры, жилья и социально-бытовых объектов для военных и их семей.
Национальные Интересы 11 октября в 16:50
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"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
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Власти Иркутской области объяснили рост зарплаты у губернатора
Руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев рассказал РИА Новости, что повышение зарплаты губернатора связано с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с первого октября 2019 года в соответствии с указом президента.
РИА Новости вчера в 21:10
Футбол
Испанцы на 94-й минуте упустили победу в матче с норвежцами
Встреча группы F, прошедшая в субботу в Осло на стадионе «Уллевол», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей на 47-й минуте отличился Сауль.
ProstoProSport вчера в 16:39
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Политика
Названы случаи ненамеренной помощи США России
Американское издание National Interest рассказало о случаях, когда Соединенные Штаты случайно помогали России укрепить экономику.
Газета.Ru 00:39
Авто
В России изменился расчет транспортного налога
В России увеличится сумма транспортного налога для грузовых транспортных средств массой более 12 тысяч килограммов.
ToDay News Ufa вчера в 16:48
Армия и оружие
Трамп сообщил о необходимости вернуть американских военных из Сирии
Американские войска не обязаны заниматься обеспечением безопасности границы Сирии с Турцией и должны покинуть страну.
РБК вчера в 22:00
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Футбол
Появилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ
В матче 13-го тура центральной группы ПФЛ между «Сатурном» и клубом «Химик-Арсенал» произошел курьезный эпизод.
Sportbox.RU вчера в 15:35
Единоборства
Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерсупном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:30
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Кино
Вышел трейлер фильма «Круиз по джунглям»
Культуромания вчера в 11:46
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 октября в 15:00
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы
Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец 11 октября в 11:31
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Волейбол
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В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире в Московской области погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском вчера в 21:11
Религия
Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября
Прозвище Соломенный святой получил из-за того, что в этот день на Руси было принято менять старую солому в доме на новую.
Волгоградская правда вчера в 23:38
Авто
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Как правильно определить износ зимних шин, рассказали эксперты «Российской газеты».
Автоновости дня вчера в 04:23
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM вчера в 14:02
Культура
Владимир Познер отказался считать Соловьева своим коллегой
ИнфоСМИ 11 октября в 15:31
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
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ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК вчера в 11:26
Экономика
Bloomberg назвал богатейших людей мирового автопрома
Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров.
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Варламов назвал Екатеринбург лучшим городом России
Екатеринбург-ТВ 02:08
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Как сейчас выглядят звезды первой «Фабрики звезд»
Сегодня проект отмечает очередную годовщину, а значит, самое время вспомнить главных его звезд.
StarHit.ru 02:00
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13