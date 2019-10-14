Армия и оружие

ПолитРоссияПолитРоссияВС Турции начали наступление на сирийский Манбидж

Турецкая армия при поддержке лояльных сил начала наступление на сирийский населенный пункт Манбидж. Этот город – ключевое поселение, контролируемое курдскими радикалами, сообщил телеканал A Haber.
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СМИ узнали о наступлении турецких войск на сирийский Манбидж

РБК11:49

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Сирийская оппозиция при поддержке ВС Турции начала наступление на Манбидж

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