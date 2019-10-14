Армия и оружие
ПолитРоссияВС Турции начали наступление на сирийский Манбидж
Турецкая армия при поддержке лояльных сил начала наступление на сирийский населенный пункт Манбидж. Этот город – ключевое поселение, контролируемое курдскими радикалами, сообщил телеканал A Haber.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 15:18, Вашингтон
Шоу-бизнес
Несовершеннолетний сын Наташи Королевой расстался с невестой
Телепрограмма 09:06
Политика
Испанский суд наказал каталонских сепаратистов
Ведомости 14:12
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru 14:55
Политика
Как американский конгрессмен поздравил ВМС США с днём основания
Американский конгрессмен Брайан Маст в своём Twitter поздравил ВМС США с днём их основания.
RT на русском 14:20
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
В Москве налетчики на трех машинах со стрельбой ограбили водителя
По данным источника агентства, неизвестные на трех машинах перекрыли дорогу иномарке на Ленинском проспекте, затем несколько раз выстрелили в сторону водителя, избили его и отобрали сумку.
Lenta.ru 13:00
Авто
Кроссовер Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию
Компания Volkswagen показала пятиместную модель кроссовера Atlas в исполнении Cross Sport.
Тарантас Ньюс 11 октября в 12:46
Политика
Власти на северо-востоке САР объявили о восстановлении суверенитета
О полном восстановлении суверенитета САР на своей территории объявили в округах Мембидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Камышлия и Эль-Хасака провинции Хасака.
РЕН ТВ 15:08
Политика
Рейтинг Зеленского начал падать
Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.
Коммерсантъ 14:51
Кино
Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания 04:55
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила жителей города и страны за поддержку.
РИА Новости 09:49
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Происшествия
СК заявил о новых задержаниях по делу о массовых беспорядках
Следственный комитет России сообщил о задержании новых фигурантов "московского дела", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:36
Происшествия
Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане
В Дагестане три человека госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:11
Финансы
ЦБ может отменить отдельные нормативные требования к банкам
Банк России рассматривает возможность отмены и упрощения отдельных нормативных требований, в первую очередь пруденциальных, к кредитным организациям, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.
ТАСС 06:17
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy A91
ITZine.ru 12 октября в 08:24
Гаджеты
В России начались продажи новых смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2
Nokia 7.2 предлагают приобрести за 19 990 рублей, а Nokia 6.2. стоит 14 990 рублей.
Astera 10:36
Футбол
Тедеско назвал свой тренерский штаб в «Спартаке»
Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто войдёт в его тренерский штаб в московской команде.
Metaratings 12:16
Происшествия
Отец саратовского убийцы призвал расстрелять своего сына
Отец подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин заявил, что его сына следует казнить.
ФАН 14:26
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Политика
Зеленский назвал шоковой терапией события в Крыму и Донбассе
В празднуемый сегодня, 14-го октября, на Украине День защитника украинский глава Владимир Зеленский посетил подконтрольную киевскому руководству территорию Донбасса и в торжественной речи назвал шоковой терапией события, произошедшие в стране в 2014 году.
Журналистская правда 10:24
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Общество
Москва встретила Покров день аномальным теплом
Если на Покров холодно и дует северный ветер, то она будет суровой, а если тепло – то мягкой.
МИР 24 12:41
Происшествия
В Перми иномарка сбила пятерых детей
ГЛАС.RU 12:16
Происшествия
В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного
Российская газета 08:07