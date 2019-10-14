Армия и оружие

ПолитРоссияПолитРоссияВС Турции начали наступление на сирийский Манбидж

Турецкая армия при поддержке лояльных сил начала наступление на сирийский населенный пункт Манбидж. Этот город – ключевое поселение, контролируемое курдскими радикалами, сообщил телеканал A Haber.
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СМИ узнали о наступлении турецких войск на сирийский Манбидж

РБК11:49

СМИ сообщили о наступлении турецких ВС и сирийской оппозиции на Манбидж

Газета.Ru11:19

СМИ: Турция и вооруженная сирийская оппозиция наступают на Манбидж

ТАСС10:12

СМИ сообщили о наступлении ВС Турции на сирийский Манбидж

Известия10:41

СМИ: Турция начала наступление на сирийский Манбидж

RT на русском10:37

Турция начала наступление на Манбидж

Взгляд.ру10:20

Сирийская оппозиция при поддержке ВС Турции начала наступление на Манбидж

РИА Новости10:42
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 16:50, Вашингтон
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Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития рынка смартфонов за девять месяцев 2019 года

Пресс-служба Группы «М.Видео-Эльдорадо» (относится к ПФГ «САФМАР» предпринимателя М.Гуцериева) сообщила о том, что специалисты ритейлера завершили исследование развития отечественного рынка смартфонов за первые девять месяцев текущего года.
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Киев отказался от федерализации Украины

Ранее 14 октября дипломат заявил, что участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Трамп предложил защитить курдов в Сирии «хоть Наполеону Бонапарту»

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"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
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Евросоюз на год продлил санкции против четырёх россиян, якобы причастных к инциденту в Солсбери.
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Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.
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В понедельник, 14 октября, команда на своем поле обыграла сборную Португалии со счетом 2:1. В составе украинцев отличились нападающие Роман Яремчук (шестая минута) и Андрей Ярмоленко (27-я).
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Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года

Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября.
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В Киеве стартовал марш украинских националистов

В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева.
РИА Новости 08:22
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Президентские гранты на 20,3 млн рублей получат 11 псковских НКО

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, всего от региона было подано 66 заявок, организации-победители получат на реализацию своих проектов 20,3 млн рублей.
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«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ 13:44
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СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК 14:39
Армия и оружие

Украина назвала свою версию срыва разведения сил в Донбассе

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Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:00
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«Десять дней»: Нацист Билецкий выдвинул Зеленскому ультиматум

Украинский нацист, основатель запрещенного в России карательного полка «Азов»* Билецкий от имени соратников-нацистов выдвинул президенту Украины Зеленскому ряд условий, который тот, по их словам должен реализовать.
ИА Новороссия 14:09
Общество

Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
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Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту

В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
РИА Новости 14:14
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Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
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Disney обещает не испортить «Дэдпула 3»

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Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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«Спартак» опубликовал видео первой тренировки под руководством Тедеско

Вскоре после окончания пресс-конференции, на которой Тедеско ответил на вопросы российских журналистов, на официальном канале "Спартака" было опубликовано видео первой тренировки "красно-белых" под руководством нового тренера.
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Общество

Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья

В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Политика

Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября

Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.
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Вучич: сербская часть «Турецкого потока» будет завершена до конца года

Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что часть газопровода «Турецкий поток», проходящая по территории Сербии, будет завершена до конца года.
RT на русском 09:40
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой

Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
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ЦРПТ не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств.
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Сверхсветовые корабли признали неэффективными

Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
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В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса

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