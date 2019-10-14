Армия и оружие
ПолитРоссияВС Турции начали наступление на сирийский Манбидж
Турецкая армия при поддержке лояльных сил начала наступление на сирийский населенный пункт Манбидж. Этот город – ключевое поселение, контролируемое курдскими радикалами, сообщил телеканал A Haber.
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Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК 19:40
Кино
«Скандал»: Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон сыграли втроём
Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон позировали втроем на публичном мероприятии в Голливуде.
Газета Metro 03:29
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье
Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.
RT на русском 19:44
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru 05:22
Экономика
«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
Коммерсантъ 17:54
Армия и оружие
Трамп призвал Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии
Президент США Дональд Трамп призвал лидера Турции Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
Газета.Ru 20:00
Политика
Всей Аравией: как Владимира Путина встречали в Эр-Рияде
Москва и Эр-Рияд заключили 21 соглашение в ходе визита российского лидера в Саудовскую Аравию (КСА).
Известия 17:01
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru 18:55
Музыка
Группа «Кино» выступит в Петербурге спустя 30 лет
На экране появился видеоанонс с информацией о том, что группа «Кино» выступит 31 октября в Ледовом дворце Петербурга и 6 ноября в Москве на ВТБ Арене.
Gazeta.SPb 11 октября в 17:57
Происшествия
Во время следственного эксперимента погиб байкер
Вечерний курьер 11:22
ЖКХ
Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ
В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги.
Газета.Ru 20:25
Кино
Фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Газета.Ru 12 октября в 04:45
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Политика
Пелоси сочла введенные Трампом санкции против Турции недостаточными
Ограничительные меры, которые президент США Дональд Трамп ввел против Турции из-за ее операции "Источник мира", недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Интерфакс 21:19
Наука
Медленная ходьба оказалась связана с ранним старением мозга
Рифей-Пермь 12 октября в 02:04
Политика
На Украине назвали сигналом посещение премьером концерта неонацистов
Концерт националистов В воскресенье, 13 октября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук побывал на концерте, на котором выступала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
ФАН 02:12
Шоу-бизнес
Борис Моисеев вынужден жить на пенсию в 50 тысяч рублей
Телепрограмма 02:00
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Ридус вчера в 13:53
Политика
США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН
В начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, планировавших принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США.
РБК 18:48
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета вчера в 09:54
Технологии
«Яндекс» запустил распознающее одежду приложение Sloy
Коммерсантъ 13:29
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за отказа двигателя
После взлета у самолета Airbus A-321 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва-Лондон отказал правый двигатель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Molnet.ru 08:52
Политика
Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
РИА Новости вчера в 15:12
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru вчера в 04:59
Гаджеты
В России начались продажи новых смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2
Nokia 7.2 предлагают приобрести за 19 990 рублей, а Nokia 6.2. стоит 14 990 рублей.
Astera 10:36