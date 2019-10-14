Армия и оружие
ПолитРоссияВС Турции начали наступление на сирийский Манбидж
Турецкая армия при поддержке лояльных сил начала наступление на сирийский населенный пункт Манбидж. Этот город – ключевое поселение, контролируемое курдскими радикалами, сообщил телеканал A Haber.
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Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско
34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru 11:10
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину.
Ruposters.ru 11:26
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Футбол
Сульшер составил список трансферных целей для «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер составил список приоритетных целей клуба на зимнее трансферное окно.
Матч ТВ 11:29
Армия и оружие
Главы генштабов России и США провели телефонные переговоры
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону с американским коллегой генералом Марком Милли вопросы, которые «представляют взаимный интерес», заявили в российском Минобороны.
Взгляд.ру 11:06
Экономика
Россияне разочаровались в ювелирных украшениях
Управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович посоветовал вкладываться не в украшения, а именно в камни: обычно их покупают у дилеров или аукционных домов.
Lenta.ru 11:28
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Шоу-бизнес
Корейская поп-звезда Солли найдена мертвой
Корейская поп-исполнительница и актриса Солли (настоящее имя - Чхве Чжин Ри) умерла в возрасте 25 лет, сообщает "Би-би-си" По заявлению полиции, тело певицы было обнаружено в ее доме менеджером.
Газета.Ru 08:19
Политика
Партия Качиньского победила на парламентских выборах в Польше
Правящая в Польше с 2015 года партия Ярослава Качиньского «Закон и справедливость» (ЗиС) победила очередных парламентских выборах, которые состоялись в республике в воскресенье, 13 октября.
RuNews24.ru вчера в 20:15
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Футбол
Норманн: «Для меня „Ростов“ как семья. Никогда не был в таком клубе»
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн рассказал о своих впечатлениях от выступлений за российский клуб.
Sport24.ru 08:41
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41
Гаджеты
В России стартовали продажи новых смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2
Поклонники гаджетов могут приобрести новые смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2, продажи которых стартовали в России.
МедиаПоток 11:42
Политика
Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Наука
Медленная ходьба оказалась связана с ранним старением мозга
Рифей-Пермь 12 октября в 02:04
Политика
В Раде опровергли скорую реализацию формулы Штайнмайера
Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марина Бардина заявила, что формула Штайнмайера по урегулированию ситуации в Донбассе в ближайшее время не будет реализована.
RT на русском 11:15
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru 10:33
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Армия и оружие
В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Известия 07:35
Политика
Зеленский посетил боевиков ВСУ в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских силовиков на временно подконтрольной Украине территории Донбасса, сообщил 14 октября телеканал 112.ua.
REGNUM 10:13
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
RT на русском 10:28
Политика
Владимир Чижов: курдов предупреждали, что США их бросят
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал в специальном интервью ТАСС о перспективах диалога по Украине, ситуации вокруг турецкой операции в Сирии, а также ответил на вопросы о взаимодействии с ЕС.
ТАСС 11:30
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Политика
Минобороны предложило отмечать День Русской Америки
Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.
РБК 11:14