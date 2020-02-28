с чего всё началось

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.

Общество Туроператоры приостановили продажи туров в Италию Ранее Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы жизни и здоровью в этих странах.

Армия и оружие Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ.

Общество Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.

Гаджеты Представлен концептуальный смартфон Vivo Apex 2020 Как сообщает Today News Ufa, компания Vivo показала новый смартфон Apex 2020, который включил в себя сразу несколько технологий.

Происшествия Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера Прокуратура в Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за аферу с электронными браслетами, сообщает Генпрокуратура России.

Общество ЦИК упразднила совет с политологами и Венедиктовым По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в Центризбиркоме пришли к выводу, что нынешняя форма научного экспертного совета (НЭС) «для нас оказалась абсолютно неприемлемой» и это «абсолютный анахронизм».

Общество Женевский автосалон отменен из-за коронавируса Организаторы международного автосалона в Женеве сделали официальное заявление о том, что выставка в 2020 году будет отменена из-за эпидемии коронавируса.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Энергетика Brent опустилась в цене ниже $50 за баррель Распродажа затронула и фондовые рынки — еще в четверг биржи США упали на 4,5%, в пятницу биржи Европы опускаются на 4,5-5%.Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили темпы снижения до 4%, при этом нефть Brent опустилась в цене ниже 50 долларов за баррель, WTI — ниже 45 долларов, волатильность на рынках из-за опасений по коронавирусу сохраняется, свидетельствуют данные торгов.

Общество Мишустин призвал сообщать о нарушениях при реализации нацпроектов Ранее, 12 февраля, глава правительства заявил о необходимости разобраться с причинами, по которым выделенные в 2019 году на реализацию нацпроектов 148 млрд рублей не использовались.

Авто Кроссовер Toyota Wildlander оказался дешевле RAV4 Сегодня 28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предварительные заказы на абсолютно новый кроссовер Toyota Wildlander, созданный на базе RAV4.

Общество Канадцы отказались платить за принца Гарри и Меган Маркл В среду, 26 февраля, Канада объявила, что после 31 марта Королевская канадская конная полиция прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри, Меган Маркл и их девятимесячного сына Арчи, используя деньги из государственного бюджета.

Футбол Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).