Армия и оружие

ИнфоросВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
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с чего всё началось
По его словам, турецкие военные уничтожили в Идлибе 5 вертолетов, 23 танка, 23 орудия и САУ (самоходная артиллерийская установка), зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный ракетно-пушечный комплекс SA-22, а также нейтрализовали более 300 военнослужащих (Anadolu приводит число 309, NTV
 -- 329).
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