с чего всё началось

ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии. Об этом заявил в пятницу глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе

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