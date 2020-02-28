Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruТурция заявила об ударах по солдатам вопреки координации с Россией

Удары по позициям турецких сил в сирийской провинции Идлиб наносились, несмотря на координацию действий с Россией. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu. По словам главы Минобороны, Анкара заранее оповестила о местах дислокации своих частей в зоне деэскалации.
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