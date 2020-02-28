Армия и оружие

ТАССТАССВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе

ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии. Об этом заявил в пятницу глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
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Как сообщает ToDay News Ufa, в YouTube удалили ролик с выступлением Валерии Базыкиной и Манижи Аминовой.
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Автор отметил, что в образовательном учреждении работал повар с открытой формой туберкулеза.В управлении образования при городской администрации отмечают, что на данный момент состав работников пищеблока образовательной организации был полностью заменен.
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«Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога», — объяснила Хабриева вариант с упоминанием бога в Основном законе.
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У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть несколько причин, которые мешают ему отступить в сирийской провинции Идлиб, а также заставляют жертвовать альянсом с Россией и вовлекать турецкую армию в кровавую войну.
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