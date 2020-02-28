ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии. Об этом заявил в пятницу глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе

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