Армия и оружие
РИА НовостиМинистр обороны Турции заявил о ликвидации более 300 сирийских военных
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные атаковали более 200 целей сирийской армии в провинции Идлиб. По его словам, огонь вели самолеты, беспилотники и наземные средства.
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с чего всё началось
По его словам, турецкие военные уничтожили в Идлибе 5 вертолетов, 23 танка, 23 орудия и САУ (самоходная артиллерийская установка), зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный ракетно-пушечный комплекс SA-22, а также нейтрализовали более 300 военнослужащих (Anadolu приводит число 309, NTV -- 329).Коммерсантъ05:07
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