с чего всё началось

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные атаковали более 200 целей сирийской армии в провинции Идлиб. По его словам, огонь вели самолеты, беспилотники и наземные средства.

Министр обороны Турции заявил о ликвидации более 300 сирийских военных

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