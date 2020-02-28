с чего всё началось

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.

Политика Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".

Футбол Первым фото после операции поделился Дмитрий Тарасов Футболиста прооперировали в итальянской клинике. На своей странице в Instagram Тарасов поделился снимком из больничной палаты.

Общество Папа Римский отменил все официальные аудиенции Все официальные аудиенции у Папы Римского Франциска отменены, но понтифик отслужил утреннюю мессу и продолжает рабочие встречи.

Политика ЦИК переформатирует экспертный совет с политологами и Венедиктовым Причиной для переформатирования совета стали претензии Кремля, сообщил собеседник РБК, они заключаются в том, что у НЭС нет плана работы, его члены не проводят регулярные мероприятия, сам совет не разбит на рабочие группы.

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.

Финансы Индекс РТС обвалился более чем на 7% Что касается индекса Мосбиржи, то он вполне может обвалится на 4% до 2 700 пунктов, так как инвесторы только начали отыгрывать возможное распространение коронавируса за пределами Китая, считает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.