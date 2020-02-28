Армия и оружие

ИнфоросВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
Читать в источнике
Комментировать115
с чего всё началось
По его словам, турецкие военные уничтожили в Идлибе 5 вертолетов, 23 танка, 23 орудия и САУ (самоходная артиллерийская установка), зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный ракетно-пушечный комплекс SA-22, а также нейтрализовали более 300 военнослужащих (Anadolu приводит число 309, NTV
 -- 329).
Коммерсантъ05:07

Подробнее о событии

ВС Турции поразили более 200 объектов сирийского режима

Газета.Ru05:30

Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 329 сирийских военных в Идлибе

РБК05:26

Турция уничтожила в Идлибе «Бук», «Панцирь», 23 танка и пять вертолетов

Lenta.ru04:30

Министр обороны Турции заявил о ликвидации более 300 сирийских военных

РИА Новости04:47

Акар: Турция нейтрализовала 309 военнослужащих сирийского режима

Московский Комсомолец Турция04:33

Турция заявила о поражении более 200 целей в Сирии

Коммерсантъ05:07

ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе

ТАСС03:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:42
Общество

В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
Футбол

Первым фото после операции поделился Дмитрий Тарасов

Футболиста прооперировали в итальянской клинике. На своей странице в Instagram Тарасов поделился снимком из больничной палаты.
Privet-Rostov.ru 04:01
Происшествия

Подозреваемый взял в заложники судью Приморского суда Одессы

Подозреваемый в убийстве гражданин, угрожая гранатой, взял в пятницу в заложники судью Приморского суда Одессы.
ТАСС 06:52
Общество

Папа Римский отменил все официальные аудиенции

Все официальные аудиенции у Папы Римского Франциска отменены, но понтифик отслужил утреннюю мессу и продолжает рабочие встречи.
ТАСС 04:38
Армия и оружие

Клинцевич исключил возможность войны с Турцией в Идлибе

Ранее сенатор Джабаров обвинил Турцию в невыполнении своих обязательств по Идлибу.
ФАН 05:03
Политика

ЦИК переформатирует экспертный совет с политологами и Венедиктовым

Причиной для переформатирования совета стали претензии Кремля, сообщил собеседник РБК, они заключаются в том, что у НЭС нет плана работы, его члены не проводят регулярные мероприятия, сам совет не разбит на рабочие группы.
РБК 26 февраля в 02:02
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 06:23
Происшествия

Зарезавший маленькую дочь липчанин пытался сжечь семью после убийства

Вести.Ru вчера в 05:35
Армия и оружие

Сирия возложила на Эрдогана ответственность за гибель турецких военных в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несет полную ответственность за гибель своих людей в Идлибе.
ФАН 06:28
Происшествия

В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

РИА Новости 03:05
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Армия и оружие

Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

Ранее телеканал "Россия-24" показал репортаж, в котором говорилось, что турецкие военные специалисты обстреливают самолеты российских и сирийских войск около города Саракиб в провинции Идлиб.
РИА Новости вчера в 15:08
Шоу-бизнес

Малахов устроил Масленичную вечеринку с Бузовой и Киркоровым

Андрей Малахов ежегодно устраивает вечеринки по случаю Масленицы.
Вести Подмосковья 02:00
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
ГлобалМСК.ру вчера в 08:58
Гаджеты

Новая уязвимость Wi-Fi затронула более одного миллиарда устройств

Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств.
Astera вчера в 11:45
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 26 февраля в 15:18
Армия и оружие

Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России

Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
РБК 03:34
Политика

«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию

Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Югополис 04:38
Финансы

Индекс РТС обвалился более чем на 7%

Что касается индекса Мосбиржи, то он вполне может обвалится на 4% до 2 700 пунктов, так как инвесторы только начали отыгрывать возможное распространение коронавируса за пределами Китая, считает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
Газета.Ru 06:45
Происшествия

Суд арестовал ульяновского школьника, ранившего учительницу ножом

Школьник, напавший с кухонным ножом на 59-летнюю учительницу математики в Ульяновске, арестован.
Российская газета 06:43
Биатлон

IBU вернул сборной Норвегии бронзу смешанной эстафеты на ЧЕ

Газета.Ru 02:57
Общество

Как с 1 марта изменится жизнь россиян

С 1 марта вступает в силу разрешение ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты.
Privet-Rostov.ru 26 февраля в 03:14
Происшествия

В Калининграде из-за гибели в кипятке мужчины задержали полицейского

В Калининграде арестовали полицейского, которого подозревают в причастности к гибели задержанного в камере.
Pravda.Ru 05:43
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

РИА Новости вчера в 03:47
Здоровье

Повторно заразившиеся коронавирусом люди не опасны, заявили в КНР

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным сводки Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по состоянию на 24 февраля в китайском городе Ухань медики зарегистрировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом COVID-2019.
REGNUM 05:47
Происшествия

После обнаружения наркотиков в квартире Абызова возбуждено дело

BFM.ru 05:49
Армия и оружие

Шойгу сообщил о формировании новой дивизии ПВО на Северном флоте

Известия 04:55
Происшествия

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка

РИА Новости вчера в 11:55
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное