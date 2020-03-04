Армия и оружие

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВС Турции в Сирии понесли новые потери

Турецкие вооружённые силы в Сирии понесли новые потери. Сообщается о гибели двух солдат и о ранениях шестерых человек. Об этом заявлено на портале военного ведомства Турции.
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Со щитом или на щите: как сирийская армия отстояла Саракиб

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По словам генерал-майора, за время действия сочинских соглашений между Россией и Турцией о создании зоны деэскалации Идлиб все официальные запросы Москвы в ООН и западные страны остались без ответа.
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