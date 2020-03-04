Армия и оружие
Ореанда-НовостиВС Турции в Сирии понесли новые потери
Турецкие вооружённые силы в Сирии понесли новые потери. Сообщается о гибели двух солдат и о ранениях шестерых человек. Об этом заявлено на портале военного ведомства Турции.
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Обозреватель: России и Европе нужна Турция, чтобы уладить конфликт в Сирии
Московский Комсомолец Турция01:48
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В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса
Президент России Владимир Путин достаточно защищен от заражения китайским коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Лебедев заявил о вспышке коронавируса в Москве
Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что в Москве зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает "Чемпионат".
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Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
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Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом
Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
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Дети в подмосковном детском саду отравились крысиным ядом
Пять детей в подмосковном детском саду отравились оставленным без присмотра ядом для крыс, после оказания медпомощи их отпустили домой, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.
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Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Армия и оружие
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По словам генерал-майора, за время действия сочинских соглашений между Россией и Турцией о создании зоны деэскалации Идлиб все официальные запросы Москвы в ООН и западные страны остались без ответа.
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СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве
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В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
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Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Космос
Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
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Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Технологии
Ежегодную конференцию разработчиков Google отменили из-за коронавируса
Международную встречу разработчиков в штаб-квартире Google в Калифорнии отменили по причине коронавируса.
Футбол
«Зенит» сегодня сыграет с «Ахматом» в четвертьфинале Кубка России
В среду, 4 марта «Зенит» сыграет с «Ахматом» в рамках четвертьфинального матча Кубка России.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Происшествия
СК возбудил новое уголовное дело в отношении владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Беловайна
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении владельца сети ресторанов "Тарас Бульба" Юрия Беловайна.
Общество
Прокуратура США выписала ордер на арест Олега Тинькова
Американская прокуратура выдала предварительный ордер на арест бизнесмена, обвиняя его в неуплате налогов.
Происшествия
Сторонники Навального обратились в ЕСПЧ из-за обысков
Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального направили первые 30 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Футбол
«Урал» показал состояние поля в Ярославле перед матчем 1/4 финала Кубка России с «Шинником»
В екатеринбургском «Урале» оценили качество поля стадиона «Шинник» в Ярославле перед матчем 1/4 финала Кубка России с местной командой.
Политика
Американские сепаратисты приедут в Донбасс
Представители организации YesCalifornia, выступающей за выход штата Калифорния из состава США, приедут на конференцию в Донбасс.
Политика
Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе
Муфтий Татарстана ранее заявил, что не видит перспектив в отражении в основном законе понятия о государствообразующей роли русского народа.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
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Названы самые ценные смартфоны на вторичном рынке
Сервис BankMyCell проанализировал вторичный рынок смартфонов и назвал девайсы, которые дешевеют медленнее остальных.