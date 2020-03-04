Турецкие вооружённые силы в Сирии понесли новые потери. Сообщается о гибели двух солдат и о ранениях шестерых человек. Об этом заявлено на портале военного ведомства Турции.

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