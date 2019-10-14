Армия и оружие

Радио МаякРадио МаякВС Турции вместе начали наступление на Манбидж

В наступлении принимают участие отряды турецкого спецназа, а также тяжелая техника, включая танки, передает телеканал "А хабер". Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска также выдвинулись в сторону Манбиджа, что взять его под контроль, согласно договорённостями с курдами.
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