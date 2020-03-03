Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВС отказал в иске о незаконности голосования по поправкам

Верхровный суд отказался рассматривать иск, поданный 27 февраля членом московского УИК №2566 Александром Артемьевым о незаконности распоряжения президента России Владимира Путина о возложении на избиркомы обязанности организовывать голосование по поправкам в Конституцию.
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с чего всё началось
В своем иске Артемьев писал
, что, по его мнению, распоряжение обязывает его как члена избирательной комиссии «заниматься деятельностью, которая не входит в его полномочия, установленные законом».
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ВС отказал в иске о незаконности голосования по поправкам

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