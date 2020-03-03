Политика
РБКВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Определение с отказом в иске опубликовано на сайте Верховного суда.
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с чего всё началось
В своем иске Артемьев писал, что, по его мнению, распоряжение обязывает его как члена избирательной комиссии «заниматься деятельностью, которая не входит в его полномочия, установленные законом».Медиазона10:59
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Шоу-бизнес
Дочь Пелагеи показала знание английских слов
Известной певице, выступающей под именем Пелагея, даже после развода со своим звездным мужем Иваном Телегиным скучать не приходится, ведь на ее плечах сейчас лежит забота о трехлетней дочери – Таисии.
Космос
Момент взрыва черной дыры в созвездии Голубя попал на видео
На публикуемом NASA снимке зафиксирован рентгеновский всплеск из черной дыры. Этот момент также попал на видео.
Кино
Андрей Плахов о культурной политике
Андрей Плахов о культурной политике 70-летний юбилей Берлинале пришелся на переломный момент.
Общество
ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах
Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64.
Биатлон
Адвокат заявил о признании МОК подписей Родченкова поддельными
Накануне CAS принял заявление защиты российских биатлонисток о том, что в документах, предоставленных МОК по этому делу, стоят поддельные подписи Родченкова.
Экономика
Всемирный банк направит $12 млрд на борьбу с коронавирусом
В руководстве Всемирного банка приняли решение направить 12 млрд долларов в качестве неотложной помощи на борьбу с новым типом коронавируса.
Армия и оружие
США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков
Власти США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков на общую сумму в 2,4 миллиарда долларов, сообщил во вторник госдепартамент.
Общество
Борис Джонсон собрался уйти в декрет после рождения ребенка
Британский премьер-министр Борис Джонсон собирается взять отпуск по уходу за ребенком после рождения у его возлюбленной, 31-летней Керри Саймондс, ребенка.
Политика
Путин рассказал о необходимости несистемной оппозиции
Президент России Владимир Путин отметил положительное влияние, которое несистемная оппозиция оказывает на российское общество.
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле
Максим Галкин разместил у себя в Insta видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно взяло курс на Суэц в Египте
Судно «Газпрома» «Академик Черский», которое по словам главы Минэнергетики Александра Новака может достроить газопровод «Северный поток-2» продолжает двигаться на запад и направляется к египетскому порту Суэц.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Кино
Саймон Пегг не верит в будущее франшизы «Звездного пути»
Дебютировавший в 2009 году «Звездный путь» заработал в кинотеатрах 385,6 млн долларов, а его продолжение — 467 млн, а третий и пока последний выпущенный фильм — «Стартрек: Бесконечность» — принес своим создателям 343,4 млн долларов.
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Армия и оружие
ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Комиссия ООН уличила Воздушно-космические силы (ВКС) России в военных преступлениях в Сирии.
Политика
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера
В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Общество
Из-за теплой зимы оренбуржцам могут вернуть деньги за ЖКХ
По данным областного гидрометцентра, зима в наших краях была теплее в среднем на 7%. Поможет сэкономить и март.
Футбол
«Ювентус» – «Милан». Матч Кубка Италии перенесен из-за коронавируса
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в Италии приняли решение перенести ответный матч финала Кубка страны Ювентус Милан из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии
Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом».
Экономика
Фактор для брокера
Финансовые группы БКС и «Финам» заявили о планах по запуску факторинга.
Армия и оружие
Турция сбила учебно-боевой самолет L-39 ВВС Сирии в небе над Идлибом
Министерство обороны Турции сообщило о том, что турецкие вооруженные силы сбили в небе над Идлибом самолет сирийских ВВСL-39.
Технологии
В Японии представили кровать специально для геймеров
Компания Bauhutte в целом занимается исключительно мебелью для геймеров.
Технологии
«ВКонтакте» запустит аналог TikTok
Социальная сеть «ВКонтакте» во втором квартале 2020 года планирует запустить сервис коротких вертикальных видео.
Авто
Названы ошибки водителей, провоцирующие поломку двигателей
Эксперты рассказали, какие ошибки могут обусловить поломку мотора автомобиля.
Футбол
Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии
«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».