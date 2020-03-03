с чего всё началось

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Определение с отказом в иске опубликовано на сайте Верховного суда.

ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Шоу-бизнес Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.

Шоу-бизнес Дочь Пелагеи показала знание английских слов Известной певице, выступающей под именем Пелагея, даже после развода со своим звездным мужем Иваном Телегиным скучать не приходится, ведь на ее плечах сейчас лежит забота о трехлетней дочери – Таисии.

Кино Андрей Плахов о культурной политике Андрей Плахов о культурной политике 70-летний юбилей Берлинале пришелся на переломный момент.

Биатлон Адвокат заявил о признании МОК подписей Родченкова поддельными Накануне CAS принял заявление защиты российских биатлонисток о том, что в документах, предоставленных МОК по этому делу, стоят поддельные подписи Родченкова.

Экономика Всемирный банк направит $12 млрд на борьбу с коронавирусом В руководстве Всемирного банка приняли решение направить 12 млрд долларов в качестве неотложной помощи на борьбу с новым типом коронавируса.

Политика Путин рассказал о необходимости несистемной оппозиции Президент России Владимир Путин отметил положительное влияние, которое несистемная оппозиция оказывает на российское общество.

Шоу-бизнес Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле Максим Галкин разместил у себя в Insta видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.

Экономика Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».

Кино Саймон Пегг не верит в будущее франшизы «Звездного пути» Дебютировавший в 2009 году «Звездный путь» заработал в кинотеатрах 385,6 млн долларов, а его продолжение — 467 млн, а третий и пока последний выпущенный фильм — «Стартрек: Бесконечность» — принес своим создателям 343,4 млн долларов.

Здоровье ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.

Политика Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию 23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Политика В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.

Экономика Фактор для брокера Финансовые группы БКС и «Финам» заявили о планах по запуску факторинга.