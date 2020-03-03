Политика
РБКВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Определение с отказом в иске опубликовано на сайте Верховного суда.
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с чего всё началось
В своем иске Артемьев писал, что, по его мнению, распоряжение обязывает его как члена избирательной комиссии «заниматься деятельностью, которая не входит в его полномочия, установленные законом».Медиазона10:59
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Финансы
Рубль продолжает рост после неожиданного снижения ставки ФРС США
Неожиданное решение ФРС США снизить базовую учетную ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25% с прежних 1,5-1,75%, ускорило коррекционный рост российской валюты.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери
Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
Армия и оружие
Турция заявила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете
Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете L-39. Государственное телевидение Сирии подтвердило эту информацию.
Спорт
Команда «Газпром-Русвело» изолирована в ОАЭ из-за карантина
Велосипедисты изолированы из-за вспышки коронавирусной инфекции. "Газпром-Русвело" участвовала в гонке "Тур ОАЭ".
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Футбол
Определились соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций
Сборная России по футболу на групповом этапе Лиги наций — 2020/21 сыграет против команд Венгрии, Турции и Сербии.
Политика
Путин предложил поправки в Конституцию о языковом многообразии
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которые касаются языкового многообразия.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Происшествия
В Перми экстренно сел самолет «Новосибирск-Москва»
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Армия и оружие
Серия взрывов на Донбассе: ВСУ понесли потери в живой силе и технике
С целью снятия с себя ответственности командир 46-й бригады Котенко скрыл истинные обстоятельства гибели и ранения личного состава от вышестоящего штаба, представив их как результат обстрела со стороны НМ ЛНР.
Общество
Тиньков внёс залог после выдачи в Лондоне ордера на его задержание
«Ожидается, что господин Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобождённым под залог после выдачи ордера на его задержание», — цитирует РИА Новости сообщение группы «Тинькофф».
Общество
Абрамович погасил долги Достоевского
«Во время своего визита в популярное заведение Абрамович якобы покрыл долг и попросил убрать табличку», — передает телеканал.
Футбол
«ПСЖ» не намерен отпускать Мбаппе на Олимпиаду
«ПСЖ» не собирается отпускать своего нападающего Киллиана Мбаппе в расположение олимпийской сборной Франции, которая летом должна принять участие на играх в Токио.
Политика
Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США
Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
Гаджеты
Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A3 2020 поступил в продажу в России
Китайская компания ZTE начинает в России продажи бюджетного смартфона ZTE Blade A3 2020.
Общество
У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус
Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что после выявления коронавируса у москвича были госпитализированы 24 человека: шесть родственников и пять знакомых пациента, а также 13 пассажиров рейса, на котором он летел.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Политика
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
Авто
Skoda презентовала обновленную Skoda Octavia RS iV
Чешский концерн Skoda презентовал на Женевском "онлайн-автосалоне" новую Skoda Octavia RS iV.
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Политика
Украина запустила государственный телеканал «Дом» для Донбасса
Украина запустила в тестовом режиме новый государственный телеканал "Дом" для вещания на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.