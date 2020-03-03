Политика

РБКРБКВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Определение с отказом в иске опубликовано на сайте Верховного суда.
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с чего всё началось
В своем иске Артемьев писал
, что, по его мнению, распоряжение обязывает его как члена избирательной комиссии «заниматься деятельностью, которая не входит в его полномочия, установленные законом».
Медиазона10:59

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ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

РБК08:47

ВС отказался отменять распоряжение Владимира Путина о подготовке к всероссийскому голосованию

Коммерсантъ11:27

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Эхо Москвы09:35

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Znak.com07:47

Верховный суд отказал в рассмотрении иска о незаконности распоряжения Путина по голосованию за правки Конституции

Фонтанка.Ру07:32
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