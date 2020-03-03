с чего всё началось

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Определение с отказом в иске опубликовано на сайте Верховного суда.

ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

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