с чего всё началось

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Определение с отказом в иске опубликовано на сайте Верховного суда.

ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Единоборства Бой Поветкина и Уайта состоится 2 мая в Манчестере Бой российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта пройдет 2 мая в Манчестере, сообщил в микроблоге в Twitter промоутер британского боксера Эдди Хирн.

Здоровье В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.

Политика Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Политика Путин заявил о важности несистемной оппозиции Более 30 человек оказались фигурантами так называемого «московского дела», некоторых из них суд признал виновными в применении насилия в отношении полицейских, участии в массовых беспорядках и приговорил к реальным срокам заключения.

Общество Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.

Экономика ФРС США снизила ставку из-за коронавируса Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Общество Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии в бане Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли ее муж и двое друзей, на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 3 марта, обратилась к подписчикам и попросила прекратить «писать ей гадости».