Политика
РБКВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Определение с отказом в иске опубликовано на сайте Верховного суда.
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с чего всё началось
В своем иске Артемьев писал, что, по его мнению, распоряжение обязывает его как члена избирательной комиссии «заниматься деятельностью, которая не входит в его полномочия, установленные законом».Медиазона10:59
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Футбол
Хави: «Тренировать „Барселону“ — моя мечта. Это меня интересует»
Бывший капитан «Барселоны» и сборной Испании Хави, который в настоящее время тренирует катарский «Аль-Садд», дал понять, что не откажется возглавить каталонский клуб, если в будущем вновь получит такое предложение.
Единоборства
Бой Поветкина и Уайта состоится 2 мая в Манчестере
Бой российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта пройдет 2 мая в Манчестере, сообщил в микроблоге в Twitter промоутер британского боксера Эдди Хирн.
Политика
Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
Общество
Глава ВОЗ сравнил смертность от коронавируса и гриппа
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что смертность от коронавируса выше, чем смертность от сезонного гриппа.
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Политика
Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции
Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Хоккей
«Металлург» разгромил «Барыс» во втором матче серии
3 марта в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина состоялась вторая встреча серии между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом».
Здоровье
Музыкант обвинил родителей больной девочки в мошенничестве
Музыкант Андрей Ковалёв уверен: собранные деньги нужны родителям Вари Ростовой, а не самой девочке.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Общество
Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России
Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но будет работать и с другими поставщиками сырья.
Политика
Путин заявил о важности несистемной оппозиции
Более 30 человек оказались фигурантами так называемого «московского дела», некоторых из них суд признал виновными в применении насилия в отношении полицейских, участии в массовых беспорядках и приговорил к реальным срокам заключения.
Армия и оружие
Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии
Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Общество
«Россия 1» выдала слова активиста о сборе денег на марше Немцова за число участников акции
«Россия 1» взяла видеозапись МБХ, вырезала логотип издания и выдала ответ за информацию о численности участников акции.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
Миллиардер Мордашов рассказал о подготовке к передаче бизнеса детям
Основной владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов разрабатывает план по передаче своего состояния детям, рассказал бизнесмен в интервью Bloomberg.
Общество
Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии в бане
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли ее муж и двое друзей, на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 3 марта, обратилась к подписчикам и попросила прекратить «писать ей гадости».
Политика
В США объяснили свои проблемы «вирусом Путина»
За восемь месяцев до президентских выборов в США миллионы американцев уже начали сомневаться в том, будут ли выборы свободными и честными, утверждает автор, объясняя, что такая неуверенность возникла благодаря «вирусу Путина».
Происшествия
Глава города Михайловки задержан ФСБ
Общество
«Победа» сократит количество полетов в Италию
Российская бюджетная авиакомпания "Победа" поменяет программу полетов в Италию.
Армия и оружие
Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери
Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
Общество
Борис Джонсон после рождения ребенка намерен уйти в декрет
Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен взять отпуск по уходу за ребенком, когда его сын или дочь появится на свет.
Кино
Железняк и Кравченко уехали со съемок «Сваты 7»
Фото и видео со спектаклей с участием Кравченко и Железняк в марте уже появилось в Сети.
Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Культура
НТВ запустил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри
Организаторы телевизионного шоу «Маска» на НТВ сообщили состав жюри.