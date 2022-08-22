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ВС обязал покупателей слишком дешевой недвижимости доказывать честность сделки

Россиян, купивших слишком дешевую недвижимость, заставят доказывать честность сделки.
Lenta.ru
Сделка может быть признана недействительной, если покупатель не докажет, что прямо или косвенно не осведомлен о противоправной цели продавца, следует
 из разъяснений ВС.
Forbes
«Многократное занижение стоимости отчуждаемого имущества должно породить у любого добросовестного и разумного участника гражданского оборота сомнения относительно правомерности такого отчуждения», — пояснили в ВС.
Lenta.ru
ВС считает, что при сделках с подобными объектами следует обязательно фиксировать особенности недвижимости, благодаря которым стоимость снижается.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Покупателям слишком дешёвой недвижимости придётся доказывать свою честность
Секрет фирмы09:41
ВС обязал покупателей слишком дешевой недвижимости доказывать честность сделки
Lenta.ru11:25
Верховный суд обязал проверять на честность сделки со слишком дешевой недвижимостью
Газета.Ru10:39
Верховный суд обязал покупателей дешевой недвижимости доказывать честность
BFM.ru10:22
Верховный суд обязал доказывать честность при покупке слишком дешевой недвижимости
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ВС обязал покупателей слишком дешевой недвижимости доказывать честность
РБК08:05
ВС: покупатель слишком дешевой недвижимости догадывается о противоправной цели продавца
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