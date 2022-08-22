«АО "Молдовагаз" не выполнило контрактные обязательства перед ПАО "Газпром" по оплате аванса за поставки газа в августе 2022 г. В связи с этим "Молдовагаз" обратился к "Газпрому" с просьбой перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 г. "Газпром" принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой», — говорится в сообщении.