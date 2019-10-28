Зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала. Он отменил постановление судьи Верховного суда Александра Ботина, который ранее не нашел в этом нарушения законодательства.

с чего всё началось

О подаче бизнесменом декларации об амнистии капиталов ФСБ узнала из переписки в ICQ. Документ с одобрения суда оказался у следствия в марте 2017 года. В декларации Израйлит сообщил о контролируемых им иностранных компаниях, квартире в Лондоне, акциях, банковских счетах.

Зампред ВС отменил решение о праве ФСБ изымать декларации об амнистии

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