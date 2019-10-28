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Право.руЗампред ВС отменил решение о праве ФСБ изымать декларации об амнистии
О подаче бизнесменом декларации об амнистии капиталов ФСБ узнала из переписки в ICQ. Документ с одобрения суда оказался у следствия в марте 2017 года. В декларации Израйлит сообщил о контролируемых им иностранных компаниях, квартире в Лондоне, акциях, банковских счетах.
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с чего всё началось
Зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала. Он отменил постановление судьи Верховного суда Александра Ботина, который ранее не нашел в этом нарушения законодательства.Ведомостивчера в 11:20
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Верховный суд вернул вопрос о спецдекларации Валерия Израйлита в суд первой инстанции
Коммерсантъвчера в 12:58
Зампред ВС РФ отменил решение о праве ФСБ изымать налоговые декларации об амнистии
Интерфаксвчера в 13:02
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