Общество
РБКВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ВС.
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с чего всё началось
Зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала. Он отменил постановление судьи Верховного суда Александра Ботина, который ранее не нашел в этом нарушения законодательства.Ведомости11:20
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