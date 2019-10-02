Зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала. Он отменил постановление судьи Верховного суда Александра Ботина, который ранее не нашел в этом нарушения законодательства.

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Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ВС.

ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов

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