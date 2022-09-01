"Мы ориентируемся на то, что рост цен на новостройки, который мы видели в 2020-2021 годах, сойдет на нет и стоимость жилья будет зафиксирована более-менее на действующем уровне минимум до начала 2023 года", – сказал он.
Финский политолог Йохан Бекман в беседе с «Украиной.ру» заявил, что поставки западного оружия на Украину предпринимаются в рамках применения пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов альянса.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант России Игорь Конашенков заявил, что бойцы украинского батальона «Кракен» расстреляли выживших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при неудачном контрнаступлении на Харьковском направлении.
Первый зампред Центробанка (ЦБ) России Дмитрий Тулин в интервью РБК заявил, что после начала кризиса характер валютных банковских вкладов российских граждан изменился: они превратились в де-факто рублевые счета с привязкой к валютному курсу.
Что касается других стран, откуда в Россию ввозят машины по параллельному импорту, то, например, в Южной Корее седан Kia K5 с 2-литровым мотором стоит от 1 миллиона 150 тысяч рублей, тогда как в России цена этой модели составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей.