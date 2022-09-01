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Зампредседателя правления Сбербанка Попов: рост цен на новостройки в России сойдет на нет

Рост цен на новостройки в России сойдет на нет, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
РИА Новости
"Мы ориентируемся на то, что рост цен на новостройки, который мы видели в 2020-2021 годах, сойдет на нет и стоимость жилья будет зафиксирована более-менее на действующем уровне минимум до начала 2023 года", – сказал он.
ПРАЙМ
Собеседник РИА Новости отметил, что по результатам первой половины года в "Сбере" видят "небольшое, меньше 10%, но падение стоимости жилья".
ПРАЙМ
Как отмечала замглавы ипотечного департамента риелторской компании "Этажи" Татьяна Решетникова, количество спецпредложений для граждан на первичном рынке недвижимости достигло рекордных значений.
Москва 24

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Зампред правления Сбербанка Попов: рост цен на новостройки в России сойдет на нет
News.ru19:41
Зампредседателя правления Сбербанка Попов: рост цен на новостройки в России сойдет на нет
РИА Новости19:00
Зампредседателя правления Сбербанка Попов: рост цен на новостройки сойдет на нет
URA.Ru19:25
В Сбербанке не исключили, что рост цен на новостройки в России сойдет на нет
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