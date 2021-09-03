В беседе с «Российской газетой» она сообщила, что на цены повлияла не только программа льготной ипотеки, но и стресс от неопределённости во время пандемии, когда люди поспешно принимали решение о покупке квартир.
Минвостокразвития, основываясь на указе №427 российского президента Владимира Путина, который носит название «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока», разработало комплекс действий, благодаря которым Курильские острова очень скоро получат льготные условия в налогообложении, что не пройдет бесследно для Японии.