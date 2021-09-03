Будьте в Плюсе

В Счетной палате оценили перспективы развития рынка арендного жилья

Аудитор Счётной палаты Наталья Трунова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) назвала причины подорожания жилья в России.
RT на русском
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.
Счетная палата РФ
В беседе с «Российской газетой» она сообщила, что на цены повлияла не только программа льготной ипотеки, но и стресс от неопределённости во время пандемии, когда люди поспешно принимали решение о покупке квартир.
RT на русском
Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.
RT на русском

Подробнее о событии

В Счётной палате назвали причины подорожания жилья в России
RT на русскомвчера в 10:55
Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова рассказала о модернизации коммунальных сетей
Российская газетавчера в 09:46
Показать все источники

Интересное

Востоковед Казаков: указ Путина №427 приведет Японию в ярость

Минвостокразвития, основываясь на указе №427 российского президента Владимира Путина, который носит название «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока», разработало комплекс действий, благодаря которым Курильские острова очень скоро получат льготные условия в налогообложении, что не пройдет бесследно для Японии.
Южный Федеральныйвчера в 06:47