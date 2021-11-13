Российская газетаВ Счетной палате оценили возможности цифрового рубля в борьбе с мошенникамиВ Счетной палате оценили возможности цифрового рубля в борьбе с мошенниками.Российская газетаПилотирование цифровой валюты планируется в 2022 году.ПРАЙМ"Будет сложнее действовать недобросовестным участникам рынка и мошенникам, которые проводят незаконные операции с денежными средствами, например, пытаются уйти от налогов", — добавил аудитор.ПРАЙМДля создания цифровой валюты, равноправной по отношению к физической, понадобится принять 8 новых законов и переписать 5 основополагающих документов.Deita.ruЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняDeita.ruРЕН ТВИА Красная ВеснаФАНПодробнее о событииАудитор заявил, что цифровой рубль усложнит деятельность жуликовИА Красная Весна15:14В Счетной палате оценили возможности цифрового рубля против мошенниковРЕН ТВ10:27В Счетной палате оценили возможности цифрового рубля в борьбе с мошенникамиРоссийская газета00:48Счетная палата: цифровой рубль поможет бороться с финансовыми преступлениямиФАН06:15Цифровой рубль поможет бороться с мошенниками – Счетная палатаDeita.ru03:30Аудитор СП Саватюгин считает: введение цифрового рубля не искоренит мошенничество на денежном рынкеПРАЙМ01:09Аудитор Счетной палаты Саватюгин отметил пользу цифрового рубля в борьбе с мошенникамиЭкономика сегодня06:37Показать ещёОценить25Поделиться