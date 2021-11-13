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В Счетной палате оценили возможности цифрового рубля в борьбе с мошенниками

В Счетной палате оценили возможности цифрового рубля в борьбе с мошенниками.
Российская газета
Пилотирование цифровой валюты планируется в 2022 году.
ПРАЙМ
"Будет сложнее действовать недобросовестным участникам рынка и мошенникам, которые проводят незаконные операции с денежными средствами, например, пытаются уйти от налогов", — добавил аудитор.
ПРАЙМ
Для создания цифровой валюты, равноправной по отношению к физической, понадобится принять 8 новых законов и переписать 5 основополагающих документов.
Deita.ru

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