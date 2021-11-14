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В Счетной палате предупредили о росте госдолга России

Объем государственного долга России может вырасти до 21,1% от ВВП в 2024 г., но рисков для устойчивости бюджета или финансовой системы страны нет, заявил
 в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.
Ведомости
Согласно проекту федерального бюджета на ближайшие три года, объем государственного долга России может вырасти до 21,1% от ВВП в 2024 году.
РИА Новости
В абсолютных цифрах госдолг в 2021 году ожидается на уровне 22,104 триллиона рублей, в 2022 году - 25,926 триллиона, в 2023 году - 28,765 триллиона, в 2024 году - 31,94 триллиона.
РИА Новости
Госдолг России увеличится в ближайшие годы из-за роста внутреннего долга, в том числе из-за выпуска рублевых облигаций, которые покупают в основном местные инвесторы.
Smotrim.ru

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В Счетной палате предупредили о росте госдолга России
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