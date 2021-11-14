ВедомостиВ Счетной палате предупредили о росте госдолга РоссииОбъем государственного долга России может вырасти до 21,1% от ВВП в 2024 г., но рисков для устойчивости бюджета или финансовой системы страны нет, заявил в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.ВедомостиСогласно проекту федерального бюджета на ближайшие три года, объем государственного долга России может вырасти до 21,1% от ВВП в 2024 году.РИА НовостиВ абсолютных цифрах госдолг в 2021 году ожидается на уровне 22,104 триллиона рублей, в 2022 году - 25,926 триллиона, в 2023 году - 28,765 триллиона, в 2024 году - 31,94 триллиона.РИА НовостиГосдолг России увеличится в ближайшие годы из-за роста внутреннего долга, в том числе из-за выпуска рублевых облигаций, которые покупают в основном местные инвесторы.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняПрофильГазета.RuНовые ИзвестияАлтапрессАктуальные НовостиФАНВечерняя МоскваПолитическая ЭкспертизаНовый ДеньRT на русскомLife.ruПодробнее о событииВ Счетной палате предупредили о росте госдолга РоссииВедомости07:02Аудитор Счетной палаты Саватюгин заявил, что госдолг в ближайшие годы будет растиРИА Новости03:29Самое цитируемоеСчетная палата: рост госдолга России не угрожает ее экономикеSmotrim.ru05:59Аудитор СП Саватюгин: растущий госдолг России не несет финансовых рисковФАН04:24В Счетной палате заявили, что госдолг России в ближайшие годы будет растиГазета.Ru04:47В Счётной палате спрогнозировали рост госдолга РоссииRT на русском05:08Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин: госдолг России в ближайшие годы будет растиLenta.ru04:10Аудитор СП Саватюгин: размер и структура госдолга РФ не представляют угроз для финансовой системыПРАЙМ03:23Показать ещёОценить188Поделиться