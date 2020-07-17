Коронавирус
ИзвестияВ ФК «Сочи» рассказали о состоянии игроков с коронавирусом
ФК «Сочи» не смог провести матч против «Тамбова» 16 июля в Нижнем Новгороде, поскольку у девяти игроков команды выявили коронавирус в день игры, пишет RT. В связи со сложившейся ситуацией «Сочи» получит техническое поражение. Чемпионат России по футболу возобновили 19 июня.
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Гендиректор «Сочи»: «Коронавирус у ребят протекает бессимптомно. Настраиваемся, что игра с „Крыльями“ состоится»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о ситуации с заболевшими коронавирусом в команде. В четверг оперштаб РПЛ сообщил о девяти случаях заболевания COVID-19 в «Сочи», в связи с чем матч команды с «Тамбовом» был отменен.Sport24.ru05:23
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Общество
Сотрудник Сбербанка уволился после обвинения в изнасиловании
SMM-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров заявил, что увольняется из банка после появления в соцсети Twitter обвинений в домогательствах и изнасиловании.
Lenta.ru 07:09
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала
Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
Футбол
«Ювентус» определился с шестеркой покидающих клуб футболистов
Сообщается, что руководство «Ювентуса» хочет найти новых футболистов, которые подходили бы под видение футбола главного тренера Маурицио Сарри.
ProstoProSport 06:45
Происшествия
В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна
RT на русском 01:46
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru вчера в 10:26
Политика
В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений
Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:51
Общество
Граждане РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Армия и оружие
США запускают производство оружия советского образца
Национальная служба новостей 15 июля в 06:50
Общество
Продажи алкоголя в Швеции увеличились – SR
За первые два квартала 2020 года выручка Systembolaget увеличилась на 13%, а объем продаж — на 11%.
REGNUM 15 июля в 08:23
Общество
В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией проводят обыски
Следователи проводят обыски в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
ТАСС 07:11
Происшествия
Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского
"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 13:47
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
Общество
Госдума поддержала новый порядок раздела имущества при разводе
Госдума приняла в первом чтении законопроект об общем имущества супругов и порядке его раздела при разводе.
НТВ 15 июля в 08:44
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» красавицей
По Сети прокатилась новость об интриге между Харламовым и «звездой с выдающейся грудью» Яной Кошкиной.
Радио Комсомольская правда 07:16
Происшествия
РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств
Известия вчера в 12:47
Происшествия
Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
РБК вчера в 16:19
Футбол
Месси раскритиковал игру «Барселоны» после поражения от «Осасуны»
RT на русском вчера в 18:07
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Путешествия
Приехавшие в Сочи туристы перестали помещаться на пляжах
В комментариях пользователи отметили, что в Сочи такую картину можно наблюдать повсеместно: в этом году на курорты приехало огромное количество туристов, которым приходиться "лежать друг на друге" из-за недостатка свободного места.
Московский Комсомолец 02:23
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Общество
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге
В июле 2020 года Госстройнадзор Петербурга разрешил компании «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты» ввести в эксплуатацию вторую очередь «Лахта Центра».
РБК 07:42
Общество
Врачи Хабаровска обратились к участникам акции по поддержке Фургала
Рядом с медицинским учреждением проходят митинги в поддержку арестованного по обвинению в организации двух убийств губернатора Сергея Фургала.
ПолитРоссия 06:31
Политика
NYT: США планируют запретить въезд членам Компартии Китая
New York Times узнала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета въезда в страну для членов Коммунистической партии Китая и их семей.
Телеканал RTVI вчера в 01:57
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 06:38
Общество
Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных ЕГЭ по химии
Задания ЕГЭ по химии в этом году не выходят за рамки школьной программы.
ТАСС 07:28
Футбол
«Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу
Единственным клубом, который покинет РПЛ по итогам нынешнего сезона, станет "Оренбург", занявший последнее место в турнирной таблице.
Вести.Ru 04:54
Политика
Меган Маркл планирует баллотироваться в президенты США
Герцогиня Сассекская и актриса Меган Маркл в будущем планирует баллотироваться в президенты США.
ФАН 01:56
Финансы
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35