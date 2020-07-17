Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о ситуации с заболевшими коронавирусом в команде. В четверг оперштаб РПЛ сообщил о девяти случаях заболевания COVID-19 в «Сочи», в связи с чем матч команды с «Тамбовом» был отменен.

с чего всё началось

ФК «Сочи» не смог провести матч против «Тамбова» 16 июля в Нижнем Новгороде, поскольку у девяти игроков команды выявили коронавирус в день игры, пишет RT. В связи со сложившейся ситуацией «Сочи» получит техническое поражение. Чемпионат России по футболу возобновили 19 июня.

В ФК «Сочи» рассказали о состоянии игроков с коронавирусом

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