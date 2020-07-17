Заключительный матч для «Сочи» в чемпионате России-2019/20 с «Крыльями Советов» запланирован на 22 июля.

с чего всё началось

Футбольный клуб «Сочи» настраивается на игру 30 тура чемпионата России против «Крыльев Советов» в Самаре. Однако в команде пока не знают, состоится ли она.

«Сочи» настраивается на то, что матч с «Крыльями Советов» состоится

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